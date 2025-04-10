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Что обсуждает Коалиция желающих в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

Что обсуждает Коалиция желающих в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

10 апреля 2025 г. 17:50

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Что обсуждает Коалиция желающих в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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В Брюсселе начинается заседание "Коалиции желающих". Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и представители 30 стран будут обсуждать мир в Украине.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 10 апреля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Народный депутат от депутатской группы "Восстановление Украины", член Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
  • Народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Козырь;
  • Председатель Подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
  • Народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

  • В Брюсселе стартует заседание "Коалиции желающих": на мероприятие уже прибыл Рустем Умеров;
  • Технические консультации Украины и США по соглашению по недрам начнутся 11 апреля;
  • Незаконно отчужденные земли можно оставить: Зеленский подписал закон;
  • Правительство предоставит льготные кредиты на обеспечение жильем более 1000 семей переселенцев, — Шмыгаль;
  • Кабмин выделил более 100 млн грн на консультации по договору об ископаемых с США.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали относительно тем, которые будут обсуждать во время "Коалиции желающих".

Кроме того, недавно состоялась содержательная встреча Украины, Франции и Великобритании по размещению миротворцев на территории нашего государства.

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19:00 Вацко сказал, кум ли он "работавшего" на Шаблия тренера сборной

18:55 Дикие кабаны из Одесчины угрожают Молдове — каким образом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:46 РФ ударила по складу салфеток и памперсов в Днепре, — мэр

18:39 Гололедица и заморозки — в каких регионах будет бушевать зима

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Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона