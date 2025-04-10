Що обговорює Коаліція охочих у Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

У Брюсселі розпочинається засідання "Коаліції охочих". Глава Міноборони України Рустем Умєров і представники 30 країн обговорюватимуть мир в Україні.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 10 квітня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Народний депутат від депутатської групи "Відновлення України", член Комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

Народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Козир;

Голова Підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

Народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

У Брюсселі стартує засідання "Коаліції охочих": на захід вже прибув Рустем Умєров;

Технічні консультації України та США по угоді щодо надр розпочнуться 11 квітня;

Незаконно відчужені землі можна залишити: Зеленський підписав закон;

Уряд надасть пільгові кредити на забезпечення житлом понад 1000 родин переселенців, — Шмигаль;

Кабмін виділив понад 100 млн грн на консультації щодо договору про копалини з США.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський розкрив деталі щодо тем, які обговорюватимуть під час "Коаліції охочих".

Крім того, нещодавно відбулася змістовна зустріч України, Франції та Британії щодо розміщення миротворців на території нашої держави.