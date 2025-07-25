Что не так с мораторием на проверки бизнеса — эфир с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев вместе с журналисткой Настей Рейн в эфире Вечір.LIVE обсудят ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет о введении моратория на проверки бизнеса и угрозы теневой экономики.

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О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Гетманцев в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:

СНБО ввел мораторий на проверку бизнеса государственными органами;

Давление на бизнес — хроническая проблема правоохранительных органов;

Проверки очень важны, ведь они обеспечивают честный бизнес — Гетманцев;

Проверки полезны, если они касаются теневиков;

Свириденко: правительство утвердило план моратория на проверки бизнеса;

Мораторий на проверки не должен распространяться на рисковые бизнесы;

Любые законопроекты, поданные предыдущим правительством, автоматически считаются отозванными;

Гетманцев: Украина совместно с Данией налаживает совместное производство оружия;

Государство потеряло более 8 млрд грн из-за незаконной продажи зерна в 2024 году;

Бюджет Польши получил 13 млрд долларов благодаря украинским беженцам;

Гетманцев: бизнес в Украине будет развиваться, если условия будут сопоставимы с европейскими;

Экономика европейских стран обогащается благодаря украинским беженцам.

Напомним, что недавно Даниил Гетманцев заявил, что сделки с "черным" зерном стоят государству миллиарды гривен ежегодно.

Также Даниил Гетманцев заявлял, что считает необходимым перезагрузку органов, занимающихся проверками бизнеса.