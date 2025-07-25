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Что не так с мораторием на проверки бизнеса — эфир с Гетманцевым

Что не так с мораторием на проверки бизнеса — эфир с Гетманцевым

25 июля 2025 г. 21:00

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Что не так с мораторием на проверки бизнеса — эфир с Гетманцевым

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21:00 Что не так с мораторием на проверки бизнеса — эфир с Гетманцевым

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев вместе с журналисткой Настей Рейн в эфире Вечір.LIVE обсудят ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет о введении моратория на проверки бизнеса и угрозы теневой экономики.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Гетманцев в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:

  • СНБО ввел мораторий на проверку бизнеса государственными органами;
  • Давление на бизнес — хроническая проблема правоохранительных органов;
  • Проверки очень важны, ведь они обеспечивают честный бизнес — Гетманцев;
  • Проверки полезны, если они касаются теневиков;
  • Свириденко: правительство утвердило план моратория на проверки бизнеса;
  • Мораторий на проверки не должен распространяться на рисковые бизнесы;
  • Любые законопроекты, поданные предыдущим правительством, автоматически считаются отозванными;
  • Гетманцев: Украина совместно с Данией налаживает совместное производство оружия;
  • Государство потеряло более 8 млрд грн из-за незаконной продажи зерна в 2024 году;
  • Бюджет Польши получил 13 млрд долларов благодаря украинским беженцам;
  • Гетманцев: бизнес в Украине будет развиваться, если условия будут сопоставимы с европейскими;
  • Экономика европейских стран обогащается благодаря украинским беженцам.

Напомним, что недавно Даниил Гетманцев заявил, что сделки с "черным" зерном стоят государству миллиарды гривен ежегодно.

Также Даниил Гетманцев заявлял, что считает необходимым перезагрузку органов, занимающихся проверками бизнеса.

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