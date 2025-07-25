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Що не так з мораторієм на перевірки бізнесу — ефір з Гетманцевим

Що не так з мораторієм на перевірки бізнесу — ефір з Гетманцевим

25 липня 2025 р. 21:00

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Що не так з мораторієм на перевірки бізнесу — ефір з Гетманцевим

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21:00 Що не так з мораторієм на перевірки бізнесу — ефір з Гетманцевим

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17:37 Радбез ООН зібрала раптове засідання щодо України — трансляція

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13:18 РФ атакувала медичний заклад у Харкові — ефір День.LIVE

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Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев разом із журналісткою Настею Рейн в ефірі Вечір.LIVE обговорять низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про запровадження мораторію на перевірки бізнесу та загрози тіньової економіки.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Гетманцев в ефірі детально розкриватиме наступні теми:

  • РНБО запровадила мораторій на перевірку бізнесу державними органами;
  • Тиск на бізнес — хронічна проблема правоохоронних органів;
  • Перевірки дуже важливі, адже вони забезпечують чесний бізнес — Гетманцев;
  • Перевірки корисні, якщо вони стосуються тіньовиків;
  • Свириденко: уряд затвердив план мораторію на перевірки бізнесу;
  • Мораторій на перевірки не має поширюватися на ризикові бізнеси;
  • Будь-які законопроєкти, подані попереднім урядом, автоматично вважаються відкликаними;
  • Гетманцев: Україна спільно з Данією налагоджує спільне виробництво зброї;
  • Держава втратила понад 8 млрд грн через незаконний продаж зерна у 2024 році;
  • Бюджет Польщі отримав 13 млрд доларів завдяки українським біженцям;
  • Гетманцев: бізнес в Україні розвиватиметься, якщо умови будуть зіставними з європейськими;
  • Економіка європейських країн збагачується завдяки українським біженцям.

Нагадаємо, що нещодавно Данило Гетманцев заявив, що оборудки з "чорним" зерном коштують державі мільярди гривень щороку.

Також Данило Гетманцев заявляв, що вважає необхідним перезавантаження органів, що займаються перевірками бізнесу.

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20:42 Зеленський доручив готувати технологічну ставку по дронах

20:34 Графіки відключень світла в Одесі — чи буде завтра електрика

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:29 Непотрібні купюри — від яких грошей відмовилися в ЄС

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