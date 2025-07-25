Що не так з мораторієм на перевірки бізнесу — ефір з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев разом із журналісткою Настею Рейн в ефірі Вечір.LIVE обговорять низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про запровадження мораторію на перевірки бізнесу та загрози тіньової економіки.

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Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Гетманцев в ефірі детально розкриватиме наступні теми:

РНБО запровадила мораторій на перевірку бізнесу державними органами;

Тиск на бізнес — хронічна проблема правоохоронних органів;

Перевірки дуже важливі, адже вони забезпечують чесний бізнес — Гетманцев;

Перевірки корисні, якщо вони стосуються тіньовиків;

Свириденко: уряд затвердив план мораторію на перевірки бізнесу;

Мораторій на перевірки не має поширюватися на ризикові бізнеси;

Будь-які законопроєкти, подані попереднім урядом, автоматично вважаються відкликаними;

Гетманцев: Україна спільно з Данією налагоджує спільне виробництво зброї;

Держава втратила понад 8 млрд грн через незаконний продаж зерна у 2024 році;

Бюджет Польщі отримав 13 млрд доларів завдяки українським біженцям;

Гетманцев: бізнес в Україні розвиватиметься, якщо умови будуть зіставними з європейськими;

Економіка європейських країн збагачується завдяки українським біженцям.

Нагадаємо, що нещодавно Данило Гетманцев заявив, що оборудки з "чорним" зерном коштують державі мільярди гривень щороку.

Також Данило Гетманцев заявляв, що вважає необхідним перезавантаження органів, що займаються перевірками бізнесу.