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Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

30 января 2025 г. 13:00

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13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

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12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

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11:20 Как закончится война в Украине — в ВСУ сделали прогноз

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10:41 Приводят пьяниц и больных — военный раскритиковал ТЦК

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08:00 Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

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07:57 Как в гостях — что рассказывают ВПЛ о жизни на новом месте

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03:44 Повезло только троим — почему в Киеве ВПЛ не получают жилье

29 января 2025
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19:00 Поддержка переселенцев в Киеве — эфир Київський час

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17:53 Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

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13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

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12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

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11:20 Как закончится война в Украине — в ВСУ сделали прогноз

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10:41 Приводят пьяниц и больных — военный раскритиковал ТЦК

Text

08:00 Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

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07:57 Как в гостях — что рассказывают ВПЛ о жизни на новом месте

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03:44 Повезло только троим — почему в Киеве ВПЛ не получают жилье

29 января 2025
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19:00 Поддержка переселенцев в Киеве — эфир Київський час

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17:53 Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о финансировании без помощи США и вероятных отключениях света. Кроме того, речь пойдет о волне штрафов для мэров за провал мобилизации.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

В эфире День.LIVE говорим о таком:

  • Зеленский назвал приоритетные сферы, которые будут профинансированы государством на время заморозки американской помощи;
  • отключения света вероятно вернутся в Украину уже в начале февраля из-за морозов, — Игнатьев;
  • Шмыгаль предложил Хорватии хранить газ в украинских хранилищах;
  • ТЦК штрафуют мэров за провал мобилизации: в ОК "Запад" заявили, что все законно;
  • авиакатастрофа в США.

Гости сегодняшнего эфира:

  • глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
  • политолог Петр Олещук;
  • начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников;
  • эксперт-международник Тарас Семенюк;
  • юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев.

Напомним, 30 января в Соединенных Штатах Америки произошла авиакатастрофа. Столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет.

На Львовщине начали штрафовать мэров населенных пунктов за провал мобилизации. К Владимиру Зеленскому направили письмо с информацией о давлении на органы местного самоуправления.

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14:20 В сети предупредили об отключении света — что говорит Укрэнерго

14:19 Порошенко могут отстранить от заседаний ВР — в чем причина

14:09 Угрожает новая пандемия — в мире эволюционирует птичий грипп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:08 В Киеве ухудшилось качество воздуха — что известно

13:57 Президент Евросовета сделал заявление о переговорах Украины и РФ

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11:20 Как закончится война в Украине — в ВСУ сделали прогноз

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10:41 Приводят пьяниц и больных — военный раскритиковал ТЦК

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08:00 Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:57 Как в гостях — что рассказывают ВПЛ о жизни на новом месте

Text

03:44 Повезло только троим — почему в Киеве ВПЛ не получают жилье

29 января 2025
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19:00 Поддержка переселенцев в Киеве — эфир Київський час

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17:53 Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей