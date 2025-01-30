Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о финансировании без помощи США и вероятных отключениях света. Кроме того, речь пойдет о волне штрафов для мэров за провал мобилизации.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

В эфире День.LIVE говорим о таком:

Зеленский назвал приоритетные сферы, которые будут профинансированы государством на время заморозки американской помощи;

отключения света вероятно вернутся в Украину уже в начале февраля из-за морозов, — Игнатьев;

Шмыгаль предложил Хорватии хранить газ в украинских хранилищах;

ТЦК штрафуют мэров за провал мобилизации: в ОК "Запад" заявили, что все законно;

авиакатастрофа в США.

Гости сегодняшнего эфира:

глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;

политолог Петр Олещук;

начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников;

эксперт-международник Тарас Семенюк;

юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев.

Напомним, 30 января в Соединенных Штатах Америки произошла авиакатастрофа. Столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет.

На Львовщине начали штрафовать мэров населенных пунктов за провал мобилизации. К Владимиру Зеленскому направили письмо с информацией о давлении на органы местного самоуправления.