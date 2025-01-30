Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о финансировании без помощи США и вероятных отключениях света. Кроме того, речь пойдет о волне штрафов для мэров за провал мобилизации.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
В эфире День.LIVE говорим о таком:
- Зеленский назвал приоритетные сферы, которые будут профинансированы государством на время заморозки американской помощи;
- отключения света вероятно вернутся в Украину уже в начале февраля из-за морозов, — Игнатьев;
- Шмыгаль предложил Хорватии хранить газ в украинских хранилищах;
- ТЦК штрафуют мэров за провал мобилизации: в ОК "Запад" заявили, что все законно;
- авиакатастрофа в США.
Гости сегодняшнего эфира:
- глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
- политолог Петр Олещук;
- начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников;
- эксперт-международник Тарас Семенюк;
- юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев.
Напомним, 30 января в Соединенных Штатах Америки произошла авиакатастрофа. Столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет.
На Львовщине начали штрафовать мэров населенных пунктов за провал мобилизации. К Владимиру Зеленскому направили письмо с информацией о давлении на органы местного самоуправления.