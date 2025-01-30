Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про фінансування без допомоги США та ймовірні відключення світла. Крім того, мова йтиме про хвилю штрафів для мерів за провал мобілізації.
Подивитись ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
В ефірі День.LIVE говоримо про таке:
- Зеленський назвав пріоритетні сфери, які будуть профінансовані державою на час заморозки американської допомоги;
- відключення світла ймовірно повернуться в Україну вже на початку лютого через морози, — Ігнатьєв;
- Шмигаль запропонував Хорватії зберігати газ в українських сховищах;
- ТЦК штрафують мерів за провал мобілізації: в ОК "Захід" заявили, що все законно;
- авіакатастрофа у США.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Дмитро Левусь;
- політолог Петро Олещук;
- начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков;
- експерт-міжнародник Тарас Семенюк;
- юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв.
Нагадаємо, 30 січня у Сполучених Штатах Америки сталася авіакатастрофа. Зіткнулись пасажирський літак та військовий гелікоптер.
На Львівщині почали штрафувати мерів населених пунктів за провал мобілізації. До Володимира Зеленського направили лист з інформацією про тиск на органи місцевого самоврядування.