Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про фінансування без допомоги США та ймовірні відключення світла. Крім того, мова йтиме про хвилю штрафів для мерів за провал мобілізації.

Подивитись ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі День.LIVE говоримо про таке:

Зеленський назвав пріоритетні сфери, які будуть профінансовані державою на час заморозки американської допомоги;

відключення світла ймовірно повернуться в Україну вже на початку лютого через морози, — Ігнатьєв;

Шмигаль запропонував Хорватії зберігати газ в українських сховищах;

ТЦК штрафують мерів за провал мобілізації: в ОК "Захід" заявили, що все законно;

авіакатастрофа у США.

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Дмитро Левусь;

політолог Петро Олещук;

начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков;

експерт-міжнародник Тарас Семенюк;

юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв.

Нагадаємо, 30 січня у Сполучених Штатах Америки сталася авіакатастрофа. Зіткнулись пасажирський літак та військовий гелікоптер.

На Львівщині почали штрафувати мерів населених пунктів за провал мобілізації. До Володимира Зеленського направили лист з інформацією про тиск на органи місцевого самоврядування.