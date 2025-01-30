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Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

30 січня 2025 р. 13:00

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13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

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11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

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10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

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08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

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07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

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03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

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19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

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17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

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13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

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13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

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12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

Text

11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

Text

10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

Text

08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

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03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

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19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

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17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

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Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про фінансування без допомоги США та ймовірні відключення світла. Крім того, мова йтиме про хвилю штрафів для мерів за провал мобілізації.

Подивитись ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі День.LIVE говоримо про таке:

  • Зеленський назвав пріоритетні сфери, які будуть профінансовані державою на час заморозки американської допомоги;
  • відключення світла ймовірно повернуться в Україну вже на початку лютого через морози, — Ігнатьєв;
  • Шмигаль запропонував Хорватії зберігати газ в українських сховищах;
  • ТЦК штрафують мерів за провал мобілізації: в ОК "Захід" заявили, що все законно;
  • авіакатастрофа у США.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Дмитро Левусь;
  • політолог Петро Олещук;
  • начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков;
  • експерт-міжнародник Тарас Семенюк;
  • юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв.

Нагадаємо, 30 січня у Сполучених Штатах Америки сталася авіакатастрофа. Зіткнулись пасажирський літак та військовий гелікоптер.

На Львівщині почали штрафувати мерів населених пунктів за провал мобілізації. До Володимира Зеленського направили лист з інформацією про тиск на органи місцевого самоврядування.

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13:03 Допомога від УВКБ ООН — де доступні виплати у 10,8 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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