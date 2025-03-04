Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о последствиях остановки военной помощи Украине от США. Кроме того, речь пойдет о гарантиях безопасности, поставках газа РФ и возвращении военных из СОЧ.

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О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждаем такие темы:

остановка военной помощи в первую очередь будет касаться ракет к ПВО, боеприпасов к HIMARS и артиллерии, — "Голос Америки";

прекращение поставок ракет Patriot приведет к тому, что большая часть Украины подвергнется разрушениям, таким как Харьков;

подписание Зеленским соглашения об ископаемых не гарантирует возобновления военной помощи США, — WSJ;

в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться на "территориальные компромиссы", — советник Трампа по нацбезопасности;

Венгрия заблокировала военную помощь Украине: ЕС приостанавливает разработку нового пакета Киеву на 20 млрд евро, который предложила Кая Каллас, — Politico;

ЕС обсуждает возможное возобновление поставок российского газа, — FT;

за последние четыре месяца в ВСУ из СВЧ вернулась более 21 тысячи военных, — ГБР.

Гости сегодняшнего эфира:

политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;

военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;

политтехнолог Руслан Рохов;

народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский;

аналитик, соучредитель карты DeepState Роман Погорелый.

Напомним, издание Bloomberg сообщило о том, что Дональд Трамп решил приостановить всю помощь Украине. Официальных заявлений представителей Штатов по поводу этого пока не было.

Вместе с тем, Федор Вениславский заявил, что Украине хватит запасов оружия примерно на полгода. По его словам, сейчас активно работают над поиском альтернативных источников поставок помощи.