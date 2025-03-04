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Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

4 марта 2025 г. 13:00

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19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

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12:55Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
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18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

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13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
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19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

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19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

Text

12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

Text

08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Text

00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
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18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

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13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
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19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о последствиях остановки военной помощи Украине от США. Кроме того, речь пойдет о гарантиях безопасности, поставках газа РФ и возвращении военных из СОЧ.

Посмотреть прямой эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждаем такие темы:

  • остановка военной помощи в первую очередь будет касаться ракет к ПВО, боеприпасов к HIMARS и артиллерии, — "Голос Америки";
  • прекращение поставок ракет Patriot приведет к тому, что большая часть Украины подвергнется разрушениям, таким как Харьков;
  • подписание Зеленским соглашения об ископаемых не гарантирует возобновления военной помощи США, — WSJ;
  • в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться на "территориальные компромиссы", — советник Трампа по нацбезопасности;
  • Венгрия заблокировала военную помощь Украине: ЕС приостанавливает разработку нового пакета Киеву на 20 млрд евро, который предложила Кая Каллас, — Politico;
  • ЕС обсуждает возможное возобновление поставок российского газа, — FT;
  • за последние четыре месяца в ВСУ из СВЧ вернулась более 21 тысячи военных, — ГБР.

Гости сегодняшнего эфира:

  • политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;
  • военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский;
  • аналитик, соучредитель карты DeepState Роман Погорелый.

Напомним, издание Bloomberg сообщило о том, что Дональд Трамп решил приостановить всю помощь Украине. Официальных заявлений представителей Штатов по поводу этого пока не было.

Вместе с тем, Федор Вениславский заявил, что Украине хватит запасов оружия примерно на полгода. По его словам, сейчас активно работают над поиском альтернативных источников поставок помощи.

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01:48 Мерц хочет выделить Украине 3 млрд евро, которые были заморожены

01:35 В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Одессе и области

01:32 Львовянин обещал мужчинам подделку документов — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:30 Что является нарушением воинского учета — ответ юристов

Срочная новость

01:14 В Павлограде прогремели взрывы — что известно

00:04 В результате атаки БпЛА на пригород Одессы погиб мужчина, — ОВА

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13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

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08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

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