Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про наслідки зупинки військової допомоги Україні від США. Крім того, йтиметься про гарантії безпеки, постачання газу РФ та повернення військових із СЗЧ.

Подивитись прямий ефір можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюємо такі теми:

зупинка військової допомоги першочергово буде стосуватися ракет до ППО, боєприпасів до HIMARS та артилерії, — "Голос Америки";

припинення поставок ракет Patriot призведе до того, що більша частина України зазнає руйнувань, таких як Харків;

підписання Зеленським угоди про копалини не гарантує відновлення військової допомоги США, — WSJ;

в обмін на гарантії безпеки Україна має погодитися на "територіальні компроміси", — радник Трампа з нацбезпеки;

Угорщина заблокувала військову допомогу Україні: ЄС призупиняє розробку нового пакета Києву на 20 млрд євро, який запропонувала Кая Каллас, — Politico;

ЄС обговорює можливе відновлення постачання російського газу, — FT;

за останні чотири місяці до ЗСУ з СЗЧ повернулась понад 21 тисяча військових, — ДБР.

Гості сьогоднішнього ефіру:

політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;

військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;

політтехнолог Руслан Рохов;

народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський;

аналітик, співзасновник карти DeepState Роман Погорілий.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило про те, що Дональд Трамп вирішив призупинити всю допомогу Україні. Офіційних заяв представників Штатів з приводу цього поки не було.

Разом з тим, Федір Веніславський заявив, що Україні вистачить запасів зброї приблизно на пів року. За його словами, наразі активно працюють над пошуком альтернативних джерел постачання допомоги.