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Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

04 березня 2025 р. 13:00

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

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08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

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00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
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18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

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13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
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19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

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15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

Text

12:55 Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

Text

08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
Text

18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

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15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про наслідки зупинки військової допомоги Україні від США. Крім того, йтиметься про гарантії безпеки, постачання газу РФ та повернення військових із СЗЧ.

Подивитись прямий ефір можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюємо такі теми:

  • зупинка військової допомоги першочергово буде стосуватися ракет до ППО, боєприпасів до HIMARS та артилерії, — "Голос Америки";
  • припинення поставок ракет Patriot призведе до того, що більша частина України зазнає руйнувань, таких як Харків;
  • підписання Зеленським угоди про копалини не гарантує відновлення військової допомоги США, — WSJ;
  • в обмін на гарантії безпеки Україна має погодитися на "територіальні компроміси", — радник Трампа з нацбезпеки;
  • Угорщина заблокувала військову допомогу Україні: ЄС призупиняє розробку нового пакета Києву на 20 млрд євро, який запропонувала Кая Каллас, — Politico;
  • ЄС обговорює можливе відновлення постачання російського газу, — FT;
  • за останні чотири місяці до ЗСУ з СЗЧ повернулась понад 21 тисяча військових, — ДБР.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
  • військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
  • керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський;
  • аналітик, співзасновник карти DeepState Роман Погорілий.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило про те, що Дональд Трамп вирішив призупинити всю допомогу Україні. Офіційних заяв представників Штатів з приводу цього поки не було.

Разом з тим, Федір Веніславський заявив, що Україні вистачить запасів зброї приблизно на пів року. За його словами, наразі активно працюють над пошуком альтернативних джерел постачання допомоги.

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13:24 Шмигаль сказав, скільки зброї виробляє Україна

13:19 Допомога від УВКБ ООН у 10,8 тис. грн — хто і де отримає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:16 Не лише супермаркети — де дешево купити продукти в Німеччині

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15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE