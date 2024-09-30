Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о новых заявлениях России о введении ядерной доктрины еще во время войны в Украине. Также обсудим план победы Украины и узнаем, почему его решили засекретить.
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О чем эфир
Сегодня в эфире День.LIVE также узнаем о намерениях Саудовской Аравии стать посредником, чтобы завершить российскую войну против Украины.
Не оставим без внимания и заявления о поддержке Швейцарией мирного предложения Китая и Бразилии о войне в Украине.
Гости сегодняшнего эфира:
- эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;
- директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
- военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев;
- политолог Ростислав Балабан.
Напомним, план победы Украины, инициированный Владимиром Зеленским, будет частично обнародован для ознакомления общественности. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что некоторые детали документа останутся засекреченными из-за их чувствительного характера.
Также мы писали, что президент России Владимир Путин выступил с предложением внести изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания. Это произошло во время заседания Совета безопасности, которое впервые было показано публично.