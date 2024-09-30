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Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

30 сентября 2024 г. 13:00

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13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

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12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

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10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

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10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

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08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2024
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18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

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12:36В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
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23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

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21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

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17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Text

10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

Text

10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

Text

08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2024
Text

18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

28 сентября 2024
Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

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17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о новых заявлениях России о введении ядерной доктрины еще во время войны в Украине. Также обсудим план победы Украины и узнаем, почему его решили засекретить.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE также узнаем о намерениях Саудовской Аравии стать посредником, чтобы завершить российскую войну против Украины.

Не оставим без внимания и заявления о поддержке Швейцарией мирного предложения Китая и Бразилии о войне в Украине.

Гости сегодняшнего эфира:

  • эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;
  • директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев;
  • политолог Ростислав Балабан.

Напомним, план победы Украины, инициированный Владимиром Зеленским, будет частично обнародован для ознакомления общественности. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что некоторые детали документа останутся засекреченными из-за их чувствительного характера.

Также мы писали, что президент России Владимир Путин выступил с предложением внести изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания. Это произошло во время заседания Совета безопасности, которое впервые было показано публично.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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