Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о новых заявлениях России о введении ядерной доктрины еще во время войны в Украине. Также обсудим план победы Украины и узнаем, почему его решили засекретить.

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О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE также узнаем о намерениях Саудовской Аравии стать посредником, чтобы завершить российскую войну против Украины.

Не оставим без внимания и заявления о поддержке Швейцарией мирного предложения Китая и Бразилии о войне в Украине.

Гости сегодняшнего эфира:

эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев;

политолог Ростислав Балабан.

Напомним, план победы Украины, инициированный Владимиром Зеленским, будет частично обнародован для ознакомления общественности. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что некоторые детали документа останутся засекреченными из-за их чувствительного характера.

Также мы писали, что президент России Владимир Путин выступил с предложением внести изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания. Это произошло во время заседания Совета безопасности, которое впервые было показано публично.