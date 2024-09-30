Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про нові заяви Росії щодо запровадження ядерної доктрини ще під час війни в Україні. Також обговоримо план перемоги України та дізнаємося, чому його вирішили засекретити.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE також дізнаємося про наміри Саудівської Аравії стати посередником, щоб завершити російську війну проти України.

Не залишимо без уваги і заяви про підтримку Швейцарією мирної пропозиції Китаю та Бразилії щодо війни в Україні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;

директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;

політолог Ростислав Балабан.

Нагадаємо, план перемоги України, ініційований Володимиром Зеленським, буде частково оприлюднений для ознайомлення громадськості. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що деякі деталі документа залишаться засекреченими через їхній чутливий характер.

Також ми писали, що президент Росії Володимир Путін виступив із пропозицією внести зміни до російської доктрини ядерного стримування. Це відбулося під час засідання Ради безпеки, яке вперше було показано публічно.