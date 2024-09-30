Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE arrow
Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

30 вересня 2024 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Text

10:47 ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів — деталі

Text

10:22 Знищення С-300 в Криму змінило тактику російських ударів по Запоріжжю, — Тимочко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Масована атака на Україну та нові кадрові рішення — ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2024
Text

18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

28 вересня 2024
Text

12:36В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Text

10:47 ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів — деталі

Text

10:22 Знищення С-300 в Криму змінило тактику російських ударів по Запоріжжю, — Тимочко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Масована атака на Україну та нові кадрові рішення — ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2024
Text

18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

28 вересня 2024
Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про нові заяви Росії щодо запровадження ядерної доктрини ще під час війни в Україні. Також обговоримо план перемоги України та дізнаємося, чому його вирішили засекретити.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE також дізнаємося про наміри Саудівської Аравії стати посередником, щоб завершити російську війну проти України.

Не залишимо без уваги і заяви про підтримку Швейцарією мирної пропозиції Китаю та Бразилії щодо війни в Україні. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;
  • директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;
  • політолог Ростислав Балабан.

Нагадаємо, план перемоги України, ініційований Володимиром Зеленським, буде частково оприлюднений для ознайомлення громадськості.  Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що деякі деталі документа залишаться засекреченими через їхній чутливий характер. 

Також ми писали, що президент Росії Володимир Путін виступив із пропозицією внести зміни до російської доктрини ядерного стримування. Це відбулося під час засідання Ради безпеки, яке вперше було показано публічно.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:58 В Україну прийде похолодання — прогноз погоди від синоптика Діденко на завтра

13:49 Відстрочка за доглядом за близькими буде, але є нюанс, — одеський юрист

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

13:34 Савчук пояснила, чому рідні загиблих військових не можуть отримати компенсації

13:27 Остапу Стахіву не обрали запобіжний захід — яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:21 Що загрожує чоловікам, які не оновили свої дані — пояснення ТЦК

13:18 В Одесі управління уклало угоду на 1 млн з фірмою свого ексначальника

13:01 Шахтар — Аталанта — де та коли дивитися матч ЛЧ

13:00 Допомога з безробіття у жовтні — хто з українців отримає 3 тис. грн

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

13:58 В Україну прийде похолодання — прогноз погоди від синоптика Діденко на завтра

13:49 Відстрочка за доглядом за близькими буде, але є нюанс, — одеський юрист

13:34 Савчук пояснила, чому рідні загиблих військових не можуть отримати компенсації

13:27 Остапу Стахіву не обрали запобіжний захід — яка причина

13:21 Що загрожує чоловікам, які не оновили свої дані — пояснення ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:18 В Одесі управління уклало угоду на 1 млн з фірмою свого ексначальника

13:01 Шахтар — Аталанта — де та коли дивитися матч ЛЧ

13:00 Допомога з безробіття у жовтні — хто з українців отримає 3 тис. грн

12:55 У Львові трирічний хлопчик затиснув руку в електром'ясорубці

12:48 Скільки має тривати навчання чоловіків після мобілізації — роз'яснення

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Text

10:47 ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів — деталі

Text

10:22 Знищення С-300 в Криму змінило тактику російських ударів по Запоріжжю, — Тимочко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Масована атака на Україну та нові кадрові рішення — ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2024
Text

18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

28 вересня 2024
Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло