СБУ займется ботами и аккаунтами в Telegram, которые распространяют фейки о ТЦК, — Савчук

В социальных сетях активно работают боты и "поддельные" аккаунты, распространяющие фейковую информацию об ТЦК и СП. За такие случаи возьмутся правоохранители из СБУ.

Об этом заявила нардеп Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE.

Боты в соцсетях

По словам Савчук, ботов и "поддельные" аккаунты в Telegram, которые распространяют заказную информацию о ТЦК, будут рассматривать в СБУ.

По ее мнению, зарегистрированные в Telegram СМИ должны распространять только правдивые данные о событиях. Однако в появлении фейков о мобилизации частично виновато и правительство.

"Потому что сам закон о мобилизации, как это все было запущено, он не побудил, как говорится, к повышению понимания этого закона. Но действительно есть ряд каналов, которые во время войны нарушают нормы этики, — это однозначно правда", — сказала депутат.

Напомним, в Полтавском ТЦК в помещении пункта предварительного сбора обнаружили тело мужчины. По всем признакам он совершил самоубийство.

На инцидент отреагировали в полиции Полтавщины. Правоохранители возбудили уголовное производство.