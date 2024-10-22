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СБУ займется ботами и аккаунтами в Telegram, которые распространяют фейки о ТЦК, — Савчук

СБУ займется ботами и аккаунтами в Telegram, которые распространяют фейки о ТЦК, — Савчук

22 октября 2024 г. 16:22

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16:24 Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах

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16:22 СБУ займется ботами и аккаунтами в Telegram, которые распространяют фейки о ТЦК, — Савчук

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13:18 Тайные переговоры с Россией и скандалы в МСЭК — эфир День.LIVE

Text

13:03 Реформа МСЭК — Савчук сообщила, сколько парламентариев поддерживают изменения

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12:27 Нардеп Савчук ответила, как решить проблемы с МСЭК

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08:00 Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2024
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23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

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22:39 Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

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21:36 Нардеп объяснил, почему коррупционеры в Украине не боятся наказания

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18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

В социальных сетях активно работают боты и "поддельные" аккаунты, распространяющие фейковую информацию об ТЦК и СП. За такие случаи возьмутся правоохранители из СБУ.

Об этом заявила нардеп Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE.

Боты в соцсетях

По словам Савчук, ботов и "поддельные" аккаунты в Telegram, которые распространяют заказную информацию о ТЦК, будут рассматривать в СБУ.

По ее мнению, зарегистрированные в Telegram СМИ должны распространять только правдивые данные о событиях. Однако в появлении фейков о мобилизации частично виновато и правительство.

"Потому что сам закон о мобилизации, как это все было запущено, он не побудил, как говорится, к повышению понимания этого закона. Но действительно есть ряд каналов, которые во время войны нарушают нормы этики, — это однозначно правда", — сказала депутат.

Напомним, в Полтавском ТЦК в помещении пункта предварительного сбора обнаружили тело мужчины. По всем признакам он совершил самоубийство.

На инцидент отреагировали в полиции Полтавщины. Правоохранители возбудили уголовное производство.

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16:39 В Третьей штурмовой показали кадры ликвидации оккупантов

16:37 Генсек ООН собрался к Путину на саммит БРИКС — в МИД отреагировали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:08 Экологическая угроза — в Одесской области незаконно распахивают берега реки

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16:22 СБУ займется ботами и аккаунтами в Telegram, которые распространяют фейки о ТЦК, — Савчук

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13:03 Реформа МСЭК — Савчук сообщила, сколько парламентариев поддерживают изменения

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12:27 Нардеп Савчук ответила, как решить проблемы с МСЭК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

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23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

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22:39 Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

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21:36 Нардеп объяснил, почему коррупционеры в Украине не боятся наказания

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18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине