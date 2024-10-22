СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

В соціальних мережах активно працюють боти та "підроблені" акаунти, які поширюють фейкову інформацію про ТЦК та СП. За такі випадки візьмуться правоохоронці з СБУ.

Про це заявила нардепка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE.

Боти в соцмережах

За словами Савчук, ботів і "підроблені" акаунти в Telegram, які поширюють замовну інформацію про ТЦК, будуть розглядати в СБУ.

На її думку, ЗМІ, що зареєстровані у Telegram, мають поширювати лише правдиві дані про події. Однак у появі фейків про мобілізацію частково винен й уряд.

"Тому що сам закон про мобілізацію, як це все було запущено, він не спонукав, як то кажуть, підвищенню розуміння до цього закону. Але дійсно є ряд каналів, які під час війни порушують норми етики, — це однозначно правда", — сказала депутатка.

Нагадаємо, у Полтавському ТЦК в приміщенні пункту попереднього збору виявили тіло чоловіка. За всіма ознаками він вчинив самогубство.

На інцидент відреагували у поліції Полтавщини. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.