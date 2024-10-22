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СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

22 жовтня 2024 р. 16:22

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16:22 СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

Text

13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

Text

12:27 Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2024
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23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

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22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

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21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

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В соціальних мережах активно працюють боти та "підроблені" акаунти, які поширюють фейкову інформацію про ТЦК та СП. За такі випадки візьмуться правоохоронці з СБУ.

Про це заявила нардепка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE.

Боти в соцмережах

За словами Савчук, ботів і "підроблені" акаунти в Telegram, які поширюють замовну інформацію про ТЦК, будуть розглядати в СБУ. 

На її думку, ЗМІ, що зареєстровані у Telegram, мають поширювати лише правдиві дані про події. Однак у появі фейків про мобілізацію частково винен й уряд.

"Тому що сам закон про мобілізацію, як це все було запущено, він не спонукав, як то кажуть, підвищенню розуміння до цього закону. Але дійсно є ряд каналів, які під час війни порушують норми етики, — це однозначно правда", — сказала депутатка.

Нагадаємо, у Полтавському ТЦК в приміщенні пункту попереднього збору виявили тіло чоловіка. За всіма ознаками він вчинив самогубство.

На інцидент відреагували у поліції Полтавщини. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

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17:27 Збиватиме з ніг — в Укргідрометцентрі попередили про небезпечний вітер завтра

17:26 З початку повномасштабної війни жоден посадовець МСЕК не сів у в'язницю — аналіз ЕП

17:25 Бутусов зробив гучну заяву про великі втрати у війську від СЗЧ

17:13 Генпрокурор Костін пішов у відставку

16:59 Корупція у МСЕК — Зеленський провів засідання РНБО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:56 Одеситам варто підготуватися — прогноз погоди на середу, 23 жовтня

16:45 Львів посів перше місце в Україні за вартістю купівлі нерухомості — статистика ЛУН

16:39 В Третій штурмовій показали кадри ліквідації окупантів

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16:22 СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

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13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

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13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

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12:27 Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2024
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23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

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22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

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21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

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