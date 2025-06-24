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Саммит НАТО и военная помощь Украине — эфир Ранок.LIVE

Саммит НАТО и военная помощь Украине — эфир Ранок.LIVE

24 июня 2025 г. 8:00

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Гости эфира Ранок.LIVE обсудят военную помощь для Украины, которую анонсировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Кроме того, они поговорят о саммите Альянса, который стартует уже сегодня.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали:

  • Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес";
  • Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Игорь Когут, директор Украинского парламентского института;
  • Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны;
  • Петр Олещук, политолог;
  • Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;
  • Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
  • Олеся Яхно, кандидат политических наук;
  • Владислав Волошин, представитель Сил обороны Юга Украины.

Напомним, 24 июня в Гааге начинается саммит НАТО. Вполне вероятно, что страны Альянса примут решение включать в предел 5% ВВП также расходы, направленные на помощь Украине.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица объяснил, чего ожидает страна от саммита НАТО.

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09:10 Алименты на ребенка — как получить, если военный пропал без вести

08:56 На Закарпатье спасатели нашли пропавшего двухлетнего ребенка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:51 Трамп объявил соглашение между Израилем и Ираном — детали

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