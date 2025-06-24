Саммит НАТО и военная помощь Украине — эфир Ранок.LIVE

Гости эфира Ранок.LIVE обсудят военную помощь для Украины, которую анонсировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Кроме того, они поговорят о саммите Альянса, который стартует уже сегодня.
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Эфир Ранок.LIVE
Гостями эфира Ранок.LIVE стали:
- Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес";
- Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
- Игорь Когут, директор Украинского парламентского института;
- Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны;
- Петр Олещук, политолог;
- Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;
- Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
- Олеся Яхно, кандидат политических наук;
- Владислав Волошин, представитель Сил обороны Юга Украины.
Напомним, 24 июня в Гааге начинается саммит НАТО. Вполне вероятно, что страны Альянса примут решение включать в предел 5% ВВП также расходы, направленные на помощь Украине.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица объяснил, чего ожидает страна от саммита НАТО.