Саміт НАТО та військова допомога Україні — ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру Ранок.LIVE обговорять військову допомогу для України, яку анонсував генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Крім того, вони поговорять про саміт Альянсу, який стартує вже сьогодні.

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Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали:

Олесь Маляревич, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес";

Сергій Старенький, адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Ігор Когут, директор Українського парламентського інституту;

Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни;

Петро Олещук, політолог;

Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи;

Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";

Олеся Яхно, кандидатка політичних наук;

Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України.

Нагадаємо, 24 червня в Гаазі розпочинається саміт НАТО. Цілком ймовірно, що країни Альянсу ухвалять рішення включати до межі 5% ВВП також витрати, спрямовані на допомогу Україні.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця пояснив, чого очікує країна від саміту НАТО.