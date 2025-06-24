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Саміт НАТО та військова допомога Україні — ефір Ранок.LIVE

Саміт НАТО та військова допомога Україні — ефір Ранок.LIVE

24 червня 2025 р. 08:00

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Гості ефіру Ранок.LIVE обговорять військову допомогу для України, яку анонсував генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Крім того, вони поговорять про саміт Альянсу, який стартує вже сьогодні.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали:

  • Олесь Маляревич, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес";
  • Сергій Старенький, адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
  • Ігор Когут, директор Українського парламентського інституту;
  • Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни;
  • Петро Олещук, політолог;
  • Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи;
  • Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";
  • Олеся Яхно, кандидатка політичних наук;
  • Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України. 

Нагадаємо, 24 червня в Гаазі розпочинається саміт НАТО. Цілком ймовірно, що країни Альянсу ухвалять рішення включати до межі 5% ВВП також витрати, спрямовані на допомогу Україні.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця пояснив, чого очікує країна від саміту НАТО.

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07:54 У МЗС України засудили удар Ірану по базі США в Катарі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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