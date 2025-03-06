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Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

6 марта 2025 г. 11:24

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

Лидеры Европейского Союза прибывают на внеочередной саммит до Брюсселя. Во время встречи обсудят помощь Украине и усиление европейской обороноспособности.

Посмотреть прямой эфир можно по ссылке.

Внеочередной саммит ЕС онлайн

Сегодня, 6 марта, лидеры Евросоюза проводят внеочередной саммит. Чиновники выразили большие надежды относительно этой встречи. Во время саммита обсудят ситуацию в Украине и европейскую оборону.

Напомним, ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что во время внеочередного заседания Европейского совета обсудят финансирование обороноспособности на сотни миллиардов евро. Он добавил, что лидеры ЕС планируют увеличить поддержку Украины.

Также в воскресенье, 2 марта, состоялся саммит в Лондоне. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с партнерами говорили о гарантиях безопасности и условиях справедливого мира для Украины.

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