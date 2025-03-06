Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

Лідери Європейського Союзу прибувають на позачерговий саміт до Брюсселя. Під час зустрічі обговорять допомогу Україні та посилення європейської обороноздатності.

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Позачерговий саміт ЄС онлайн

Сьогодні, 6 березня, лідери Євросоюзу проводять позачерговий саміт. Посадовці висловили великі сподівання щодо цієї зустрічі. Під час саміту обговорять ситуацію в Україні та європейську оборону.

Нагадаємо, раніше Президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що під час позачергового засідання Європейської ради обговорять фінансування обороноздатності на сотні мільярдів євро. Він додав, що лідери ЄС планують збільшити підтримку України.

Також в неділю, 2 березня, відбувся саміт у Лондоні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що з партнерами говорили про гарантії безпеки та умови справедливого миру для України.