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Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

06 березня 2025 р. 11:24

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11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

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08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

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13:08 Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

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08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

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11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

Text

08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

5 березня 2025
Text

19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

Text

17:50 Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

Text

08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:42 Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

4 березня 2025
Text

19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

Text

12:55 Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

Лідери Європейського Союзу прибувають на позачерговий саміт до Брюсселя. Під час зустрічі обговорять допомогу Україні та посилення європейської обороноздатності.

Подивитись прямий ефір можна за посиланням.

Позачерговий саміт ЄС онлайн

Сьогодні, 6 березня, лідери Євросоюзу проводять позачерговий саміт. Посадовці висловили великі сподівання щодо цієї зустрічі. Під час саміту обговорять ситуацію в Україні та європейську оборону.

Нагадаємо, раніше Президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що під час позачергового засідання Європейської ради обговорять фінансування обороноздатності на сотні мільярдів євро. Він додав, що лідери ЄС планують збільшити підтримку України.

Також в неділю, 2 березня, відбувся саміт у Лондоні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що з партнерами говорили про гарантії безпеки та умови справедливого миру для України.

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12:22 РФ використовує тактику випаленої землі — ситуація у Вовчанську

12:20 Які дані вносяться у "Оберіг" і коли ці дані знищують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:19 Виплати пораненим бійцям — хто має право на 120 тис. грн

12:18 Названа сума, яку клуб АПЛ запропонує за Луніна

12:18 На Одещині чоловік підпалив свою дружину — деталі інциденту

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11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

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08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

5 березня 2025
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19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

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17:50 Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

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08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55 Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція