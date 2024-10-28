Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

Бывший прессаташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава заявил, что заключенный Михеил Саакашвили в настоящее время находится в больнице и не имеет реального влияния на избирательный процесс в Грузии.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 28 октября.

Выборы в Грузии

Корчилава отметил, что партия Саакашвили лишилась позиции, расколовшись на две фракции.

"Его партия играет около 12%. Тем более она раскололась на две части, и та часть, которая пошла отдельная, набрала больше. Потому что там более яркие лидеры. В политике ты или сейчас действуешь, или ты уже почетный пенсионер. Саакашвили — почетный пенсионер в заключении", — объяснил пресс-секретарь Грузии.

Напомним, в Грузии две политические силы объявили о непризнании результатов выборов в парламент страны. Есть данные, что после выборов в стране может смениться президент.

Ранее Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что борьба Украины с российским вторжением является частью борьбы за свободу Грузии.