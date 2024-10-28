Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава заявив, що ув’язнений Міхеїл Саакашвілі нині перебуває в лікарні і не має реального впливу на виборчий процес у Грузії.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Вибори в Грузії

Корчилава зазначив, що партія Саакашвілі втратила позиції, розколовшись на дві фракції.

"Його партія грає в близько 12%. Тим паче вона розкололась на дві частини, і та частина, яка пішла окрема, набрала більше. Тому що там більш яскраві лідери. В політиці ти або зараз дієш, або ти вже почесний пенсіонер. Саакашвілі — почесний пенсіонер в ув’язненні", — пояснив пресаташе Грузії.

Нагадаємо, у Грузії дві політичні сили оголосили про невизнання результатів виборів до парламенту країни. Є дані, що після виборів у країні може змінитись президент.

Раніше Президент Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до Президента України Володимира Зеленського, підкресливши, що боротьба України з російським вторгненням є частиною боротьби за свободу Грузії.