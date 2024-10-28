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Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

28 жовтня 2024 р. 21:57

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21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Text

20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

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18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

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17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

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17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

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Колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава заявив, що ув’язнений Міхеїл Саакашвілі нині перебуває в лікарні і не має реального впливу на виборчий процес у Грузії.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Вибори в Грузії

Корчилава зазначив, що партія Саакашвілі втратила позиції, розколовшись на дві фракції.

"Його партія грає в близько 12%. Тим паче вона розкололась на дві частини, і та частина, яка пішла окрема, набрала більше. Тому що там більш яскраві лідери. В політиці ти або зараз дієш, або ти вже почесний пенсіонер. Саакашвілі — почесний пенсіонер в ув’язненні", — пояснив пресаташе Грузії.

Нагадаємо, у Грузії дві політичні сили оголосили про невизнання результатів виборів до парламенту країни. Є дані, що після виборів у країні може змінитись президент. 

Раніше Президент Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до Президента України Володимира Зеленського, підкресливши, що боротьба України з російським вторгненням є частиною боротьби за свободу Грузії.

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22:38 ТЦК мобілізували професора з відстрочкою — що вирішив суд

22:30 Військовий влаштував стрілянину на Миколаївщині — що вирішив суд

22:12 Атака РФ на Харків — Синєгубов повідомив, куди влучили окупанти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:01 У Кривому Розі пролунали потужні вибухи

21:33 Обстріл Харкова — Терехов повідомив про поранених

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21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

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20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

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18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

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18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

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17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

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16:45 Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

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14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

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