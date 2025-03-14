Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

В пятницу, 14 марта, в Мадриде встретятся министр обороны Испании Маргарита Роблес и министр обороны Украины Рустем Умеров. Во время встречи политики обсудят ситуацию в Украине и потребности украинских военных.

Прямой эфир встречи Рустема Умерова и Маргариты Роблес смотрите в прямом эфире.

Рустем Умеров провел ряд встреч с партнерами

Украина и в дальнейшем проводит дипломатическую работу для усиления обороны страны и усиления сотрудничества с партнерами-союзниками. Ранее министр обороны Рустем Умеров провел ряд встреч в Нидерландах, Германии, Польше и Брюсселе, где обсудили потребности Украины, вопросы безопасности и пакеты военной помощи.

Напомним, вчера, 13 марта, Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

Также Украина подписала контракт на сотрудничество с немецкой компанией Diehl Defence, которая занимается производством систем противовоздушной обороны IRIS-T.