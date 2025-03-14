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Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

14 марта 2025 г. 8:45

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08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

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17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

В пятницу, 14 марта, в Мадриде встретятся министр обороны Испании Маргарита Роблес и министр обороны Украины Рустем Умеров. Во время встречи политики обсудят ситуацию в Украине и потребности украинских военных.

Прямой эфир встречи Рустема Умерова и Маргариты Роблес смотрите в прямом эфире.

Рустем Умеров провел ряд встреч с партнерами

Украина и в дальнейшем проводит дипломатическую работу для усиления обороны страны и усиления сотрудничества с партнерами-союзниками. Ранее министр обороны Рустем Умеров провел ряд встреч в Нидерландах, Германии, Польше и Брюсселе, где обсудили потребности Украины, вопросы безопасности и пакеты военной помощи.

Напомним, вчера, 13 марта, Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

Также Украина подписала контракт на сотрудничество с немецкой компанией Diehl Defence, которая занимается производством систем противовоздушной обороны IRIS-T.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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