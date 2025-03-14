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Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

14 березня 2025 р. 08:45

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18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

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17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

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14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

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13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

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У п'ятницю, 14 березня, в Мадриді зустрінуться міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес та міністр оборони України Рустем Умєров. Під час зустрічі політики обговорять ситуацію в Україні та потреби українських військових.

Прямий ефір зустрічі Рустема Умєрова та Маргарити Роблес дивіться у прямому ефірі. 

Рустем Умєров провів низку зустрічей із партнерами

Україна й надалі проводить дипломатичну роботу для посилення оборони країни та посилення співпраці із партнерами-союзниками. Раніше міністр оборони Рустем Умєров провів низку зустрічей у Нідерландах, Німеччині, Польщі та Брюсселі, де обговорили потреби України, безпекові питання та пакети військової допомоги.

Нагадаємо, вчора, 13 березня, Україна та Фінляндія підписали угоду про співпрацю в сфері оборони.

Також Україна підписала контракт на співпрацю з німецькою компанією Diehl Defence, яка займається виробництвом систем протиповітряної оборони IRIS-T.

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09:18 Умєров прибув до Іспанії — його зустріли гімном України

09:02 Суд США зобов’язав Трампа поновити звільнених держслужбовців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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