Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

У п'ятницю, 14 березня, в Мадриді зустрінуться міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес та міністр оборони України Рустем Умєров. Під час зустрічі політики обговорять ситуацію в Україні та потреби українських військових.

Прямий ефір зустрічі Рустема Умєрова та Маргарити Роблес дивіться у прямому ефірі.

Рустем Умєров провів низку зустрічей із партнерами

Україна й надалі проводить дипломатичну роботу для посилення оборони країни та посилення співпраці із партнерами-союзниками. Раніше міністр оборони Рустем Умєров провів низку зустрічей у Нідерландах, Німеччині, Польщі та Брюсселі, де обговорили потреби України, безпекові питання та пакети військової допомоги.

Нагадаємо, вчора, 13 березня, Україна та Фінляндія підписали угоду про співпрацю в сфері оборони.

Також Україна підписала контракт на співпрацю з німецькою компанією Diehl Defence, яка займається виробництвом систем протиповітряної оборони IRIS-T.