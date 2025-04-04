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Рубио выступает с заявлениями об окончании войны — трансляция

Рубио выступает с заявлениями об окончании войны — трансляция

4 апреля 2025 г. 15:28

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После встречи министров иностранных дел НАТО, состоявшейся в Брюсселе, госсекретарь США Марко Рубио проводит пресс-конференцию. На ней он делает заявления о ситуации в Украине.

Посмотреть пресс-конференцию можно по ссылке.

Рубио выступает с заявлениями о ситуации в Украине

Рубио во время общения с прессой выступил с заявлениями о ситуации в Украине. Он акцентировал внимание на текущем развитии событий и возможных путях достижения мира.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США будут знать, готова ли Россия к миру в течение недель. Также он отметил, что если Россия будет затягивать мирные переговоры и в дальнейшем, то, вероятно, США введут новые санкции.

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