Рубіо виступає із заявами про закінчення війни — пряма трансляція

Після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, що відбулася в Брюсселі, держсекретар США Марко Рубіо проводить пресконференцію. На ній він робить заяви про ситуацію в Україні.

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Рубіо виступає із заявами про ситуацію в Україні

Рубіо під час спілкування з пресою виступив із заявами про ситуацію в Україні. Він акцентував увагу на поточному розвитку подій та можливих шляхах досягнення миру.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США знатимуть, чи готова Росія до миру впродовж тижнів. Також він зазначив, що якщо Росія затягуватиме мирні переговори й надалі, то, ймовірно, США запровадять нові санкції.