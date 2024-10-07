Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Во Львовской области продолжается расследование случаев издевательства над детьми в учебно-реабилитационном центре Работников, которые избивали детей, и директора заведения отстранили.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE , который начнется в 17:50 на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир Вечір.LIVE 7 октября
Главные темы:
- в Верховной Раде ограничат использование Telegram — рекомендация СНБО;
- мужчинам планируют разрешить обновить данные для ТЦК "со скидкой 50%";
- воспитательница спецучреждения на Львовщине издевалась и избивала детей железным прутом и кулаками — видео. Продолжается досудебное расследование.
- российские военные в упор расстреляли пленных украинских бойцов в Нью-Йорке;
- Зеленский заявил, что Курская операция — важный этап нынешней войны;
- ракетный комплекс "Ярс", способный нести ядерное оружие, вывели в боевое дежурство в Новосибирске - росСМИ;
Гости сегодняшнего эфира:
- Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
- военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев;
- соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
- политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский;
- председатель штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко.
Напомним, в Верховной Раде ввели новые положения по использованию Telegram в локальной сети. Они касаются кибербезопасности.
Ранее мы писали, что ядерные угрозы со стороны России ужесточились и участились. Однако европейские лидеры не дрогнули и не боятся угроз российского диктатора Владимира Путина.