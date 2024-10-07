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Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

7 октября 2024 г. 17:50

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17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

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13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

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12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

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12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

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08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

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00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

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17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

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17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Text

17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Text

16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Text

12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

Text

12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

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08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

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00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

Во Львовской области продолжается расследование случаев издевательства над детьми в учебно-реабилитационном центре  Работников, которые избивали детей, и директора заведения отстранили.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE , который начнется в 17:50 на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 7 октября

Главные темы:

  • в Верховной Раде ограничат использование Telegram — рекомендация СНБО;
  • мужчинам планируют разрешить обновить данные для ТЦК "со скидкой 50%";
  • воспитательница спецучреждения на Львовщине издевалась и избивала детей железным прутом и кулаками — видео. Продолжается досудебное расследование.
  • российские военные в упор расстреляли пленных украинских бойцов в Нью-Йорке;
  • Зеленский заявил, что Курская операция — важный этап нынешней войны;
  • ракетный комплекс "Ярс", способный нести ядерное оружие, вывели в боевое дежурство в Новосибирске - росСМИ;

Гости сегодняшнего эфира:

  • Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев;
  • соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
  • политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский;
  • председатель штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко.

Напомним, в Верховной Раде ввели новые положения по использованию Telegram в локальной сети. Они касаются кибербезопасности.

Ранее мы писали, что ядерные угрозы со стороны России ужесточились и участились. Однако европейские лидеры не дрогнули и не боятся угроз российского диктатора Владимира Путина.

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18:12 Еще один защитник сборной Украины травмировался и пропустит важные матчи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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