Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Во Львовской области продолжается расследование случаев издевательства над детьми в учебно-реабилитационном центре Работников, которые избивали детей, и директора заведения отстранили.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE , который начнется в 17:50 на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 7 октября

Главные темы:

в Верховной Раде ограничат использование Telegram — рекомендация СНБО;

мужчинам планируют разрешить обновить данные для ТЦК "со скидкой 50%";

воспитательница спецучреждения на Львовщине издевалась и избивала детей железным прутом и кулаками — видео. Продолжается досудебное расследование.

российские военные в упор расстреляли пленных украинских бойцов в Нью-Йорке;

Зеленский заявил, что Курская операция — важный этап нынешней войны;

ракетный комплекс "Ярс", способный нести ядерное оружие, вывели в боевое дежурство в Новосибирске - росСМИ;

Гости сегодняшнего эфира:

Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев;

соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;

политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский;

председатель штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко.

Напомним, в Верховной Раде ввели новые положения по использованию Telegram в локальной сети. Они касаются кибербезопасности.

Ранее мы писали, что ядерные угрозы со стороны России ужесточились и участились. Однако европейские лидеры не дрогнули и не боятся угроз российского диктатора Владимира Путина.