Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

У Львівській області триває розслідування щодо випадків знущання над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі. Працівників, які били дітей, та директора закладу відсторонили.

Про це і не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 7 жовтня

Головні теми:

у Верховній Раді обмежать використання Telegram – рекомендація РНБО;

чоловікам планують дозволити оновити дані для ТЦК "зі знижкою 50%";

вихователька спецзакладу на Львівщині знущалася та била дітей залізним прутом і кулаками — відео. Триває досудове розслідування.

російські військові впритул розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку;

Зеленський заявив, що Курська операція — важливий етап нинішньої війни;

ракетний комплекс "Ярс", що здатний нести ядерну зброю, вивели у бойове чергування в Новосибірську, – росЗМІ;

Гості сьогоднішнього ефіру:

Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;

співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;

політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський;

голова штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко.

Нагадаємо, у Верховній Раді запровадили нові положення щодо використання Telegram у локальній мережі. Вони стосуються кібербезпеки.

Раніше ми писали, що ядерні загрози з боку Росії стали жорсткішими і дедалі частішими. Однак європейські лідери не здригнулися і не бояться погроз російського диктатора Володимира Путіна.