Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE arrow
Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

07 жовтня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Text

16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

Text

13:00 Балістична атака на Київ та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:53 Адвокатка зробила заяву щодо відповідальності за корупційні злочини

Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Text

16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

Text

13:00 Балістична атака на Київ та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:53 Адвокатка зробила заяву щодо відповідальності за корупційні злочини

У Львівській області триває розслідування щодо випадків знущання над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі. Працівників, які били дітей, та директора закладу відсторонили.

Про це і не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 7 жовтня

Головні теми:

  • у Верховній Раді обмежать використання Telegram – рекомендація РНБО;
  • чоловікам планують дозволити оновити дані для ТЦК "зі знижкою 50%";
  • вихователька спецзакладу на Львівщині знущалася та била дітей залізним прутом і кулаками — відео. Триває досудове розслідування.
  • російські військові впритул розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку;
  • Зеленський заявив, що Курська операція — важливий етап нинішньої війни;
  • ракетний комплекс "Ярс", що здатний нести ядерну зброю, вивели у бойове чергування в Новосибірську, – росЗМІ;

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
  • співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
  • політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський;
  • голова штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко.

Нагадаємо, у Верховній Раді запровадили нові положення щодо використання Telegram у локальній мережі. Вони стосуються кібербезпеки.

Раніше ми писали, що ядерні загрози з боку Росії стали жорсткішими і дедалі частішими. Однак європейські лідери не здригнулися і не бояться погроз російського диктатора Володимира Путіна.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

00:30 Мобілізація в Україні у жовтні — кого не призиватимуть до ЗСУ

00:16 У Києві змінили рух автобусів — оновлений маршрут

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024
Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:33 Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України

00:30 Мобілізація в Україні у жовтні — кого не призиватимуть до ЗСУ

00:16 У Києві змінили рух автобусів — оновлений маршрут

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

23:33 Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:16 Футболіст з України зустрівся з Байденом у Білому домі — фото

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

06:40 Ціни за 1 кг чормету у жовтні — скільки коштує брухт в Україні

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Text

16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

Text

13:00 Балістична атака на Київ та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:53 Адвокатка зробила заяву щодо відповідальності за корупційні злочини