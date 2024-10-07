Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

У Львівській області триває розслідування щодо випадків знущання над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі. Працівників, які били дітей, та директора закладу відсторонили.
Про це і не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50 на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір Вечір.LIVE 7 жовтня
Головні теми:
- у Верховній Раді обмежать використання Telegram – рекомендація РНБО;
- чоловікам планують дозволити оновити дані для ТЦК "зі знижкою 50%";
- вихователька спецзакладу на Львівщині знущалася та била дітей залізним прутом і кулаками — відео. Триває досудове розслідування.
- російські військові впритул розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку;
- Зеленський заявив, що Курська операція — важливий етап нинішньої війни;
- ракетний комплекс "Ярс", що здатний нести ядерну зброю, вивели у бойове чергування в Новосибірську, – росЗМІ;
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;
- військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
- співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
- політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський;
- голова штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко.
Нагадаємо, у Верховній Раді запровадили нові положення щодо використання Telegram у локальній мережі. Вони стосуються кібербезпеки.
Раніше ми писали, що ядерні загрози з боку Росії стали жорсткішими і дедалі частішими. Однак європейські лідери не здригнулися і не бояться погроз російського диктатора Володимира Путіна.