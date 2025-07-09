Роспуск Киевсовета и импичмент Кличко — эфир Київський час

Адвокат Владислав Михайленко рассказал, что в Киевском городском совете заговорили о голосовании за импичмент мэра Виталия Кличко. По его информации, недоверие ему объявляют 2/3 голосов от состава горсовета.

Об этом и не только будем говорить в эфире "Київського часу" в среду, 9 июля.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы будут:

Депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко;

CEO Atlas Festival Павел Немерюк.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

Последствия российских атак на Киев;

Почему люди до сих пор разбирают завалы самостоятельно?

Паралич работы Киевского городского совета;

Идет ли к роспуску Киевсовета;

Кличко могут объявить импичмент? Перетягивание властного каната.

Ранее мы информировали, что в Киевсовете заговорили об импичменте мэра столицы Виталия Кличко.

Также мы сообщали, что депутаты Киевского городского совета объявили недоверие Николаю Поворознику.