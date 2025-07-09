Розпуск Київради та імпічмент Кличку — ефір Київський час

Адвокат Владислав Михайленко розповів, що у Київській міській раді заговорили про голосування за імпічмент мера Віталія Кличка. За його інформацією, недовіру йому оголошують 2/3 голосів від складу міськради.

Про це і не тільки говоритимемо в ефірі "Київського часу" у середу, 9 липня.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми будуть:

Депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко;

CEO Atlas Festival Павло Немерюк.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

Наслідки російських атак на Київ;

Чому люди досі розбирають завали самостійно?;

Параліч роботи Київської міської ради;

Чи йде до розпуску Київради;

Кличку можуть оголосити імпічмент? Перетягування владного каната.

Раніше ми інформували, що у Київраді заговорили про імпічмент мера столиці Віталія Кличка.

Також ми повідомляли, що депутати Київської міської ради оголосили недовіру Миколі Поворознику.