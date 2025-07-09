Розпуск Київради та імпічмент Кличку — ефір Київський час

Адвокат Владислав Михайленко розповів, що у Київській міській раді заговорили про голосування за імпічмент мера Віталія Кличка. За його інформацією, недовіру йому оголошують 2/3 голосів від складу міськради.
Про це і не тільки говоритимемо в ефірі "Київського часу" у середу, 9 липня.
Гості ефіру "Київський час"
Сьогодні обговорювати важливі події й теми будуть:
- Депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко;
- CEO Atlas Festival Павло Немерюк.
Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"
Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:
- Наслідки російських атак на Київ;
- Чому люди досі розбирають завали самостійно?;
- Параліч роботи Київської міської ради;
- Чи йде до розпуску Київради;
- Кличку можуть оголосити імпічмент? Перетягування владного каната.
Раніше ми інформували, що у Київраді заговорили про імпічмент мера столиці Віталія Кличка.
Також ми повідомляли, що депутати Київської міської ради оголосили недовіру Миколі Поворознику.