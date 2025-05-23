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Начался масштабный обмен "1000 на 1000" — эфир Вечір.LIVE

Начался масштабный обмен "1000 на 1000" — эфир Вечір.LIVE

23 мая 2025 г. 17:51

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, директор Института мировой политики Евгений Магда, дипломат Александр Левченко, польский политолог Марек Сиерант и главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус. В частности, они обсудят начало масштабного обмена пленных.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что лидер США Дональд Трамп рекомендует ввести тарифы 50% против ЕС с 1 июня.

Среди других тем:

  • Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать идею прекращения огня между Украиной и Россией;
  • Первый день большого обмена: 390 украинцев освобождены из российской неволи, — Зеленский;
  • Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате удара РФ по портовой инфраструктуре Одессы;
  • Россияне расстреляли двух военнопленных на Покровском направлении, — Офис генпрокурора.

Напомним, 23 мая в Украину вернули 390 защитников из российского плена. Это первая часть обмена в формате "1 000 на 1 000".

Впоследствии появились первые кадры возвращения украинцев домой. Речь идет о бойцах ВСУ, в частности Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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