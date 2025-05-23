Розпочався масштабний обмін "1000 на 1000" — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, директор Інституту світової політики Євген Магда, дипломат Олександр Левченко, польський політолог Марек Сієрант та головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Зокрема, вони обговорять початок масштабного обміну полонених.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що лідер США Дональд Трамп рекомендує впровадити тарифи 50% проти ЄС з 1 червня.

Серед інших тем:

Мерц закликав Сі Цзіньпіна підтримати ідею припинення вогню між Україною та Росією;

Перший день великого обміну: 390 українців визволено з російської неволі, — Зеленський;

Одна людина загинула, ще вісім отримали поранення внаслідок удару РФ по портовій інфраструктурі Одеси;

Росіяни розстріляли двох військовополонених на Покровському напрямку, — Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, 23 травня до України повернули 390 захисників з російського полону. Це перша частина обміну у форматі "1 000 на 1 000".

Згодом зʼявилися перші кадри повернення українців додому. Йдеться про бійців ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.