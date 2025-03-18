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Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025 г. 8:00

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

17 марта 2025
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21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

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20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

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17:50 Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Глава МИД Британии выступает в парламенте из-за Украины — онлайн

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13:00 На что Украина не согласится в переговорах с РФ — эфир День.LIVE

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07:14 Как смена руководства Генштаба повлияет на войну — Ранок.LIVE

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13:46 Что будет во время перемирия с РФ — Зеленский раскрыл детали

14 марта 2025
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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

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17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

17 марта 2025
Text

21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

Text

20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

Text

17:50 Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Глава МИД Британии выступает в парламенте из-за Украины — онлайн

Text

13:00 На что Украина не согласится в переговорах с РФ — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:14 Как смена руководства Генштаба повлияет на войну — Ранок.LIVE

16 марта 2025
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13:46 Что будет во время перемирия с РФ — Зеленский раскрыл детали

14 марта 2025
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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

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17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

Министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг информацию о якобы окружении подразделений ВСУ в Курской области России. По его словам, на этом направлении украинские военные отошли на более выгодные позиции.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закриємо небо України" Игорь Романенко;
  • военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • политический психолог Вадим Васютинский;
  • белорусский общественный и политический деятель Сергей Бульба;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • и.о. премьер-министра Грузии в 2007 г., первый министр внутренних дел 2003-2004 гг. и министр обороны Грузии 2004 г. Георгий Барамидзе;
  • депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

  • Чего ожидать от диалога Трампа и Путина;
  • Ситуация на Курщине: что будет с северокорейскими военными;
  • В Грузии вынесли новый приговор Саакашвили.

Напомним, бывшего главу Одесской области Михеила Саакашвили в Грузии приговорили еще к 4,5 года заключения за незаконное пересечение границы в 2021 году.

А пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что 18 марта состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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08:00 Облегчение для водителей — какая ситуация на границе с утра

08:00 Помощь в 2 тыс. грн на каждого ребенка — кто имеет право

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:58 Препятствование работе адвокатов в ТЦК — юристы бьют тревогу

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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