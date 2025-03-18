Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

Министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг информацию о якобы окружении подразделений ВСУ в Курской области России. По его словам, на этом направлении украинские военные отошли на более выгодные позиции.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закриємо небо України" Игорь Романенко;

военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

политический психолог Вадим Васютинский;

белорусский общественный и политический деятель Сергей Бульба;

народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

и.о. премьер-министра Грузии в 2007 г., первый министр внутренних дел 2003-2004 гг. и министр обороны Грузии 2004 г. Георгий Барамидзе;

депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

Чего ожидать от диалога Трампа и Путина;

Ситуация на Курщине: что будет с северокорейскими военными;

В Грузии вынесли новый приговор Саакашвили.

Напомним, бывшего главу Одесской области Михеила Саакашвили в Грузии приговорили еще к 4,5 года заключения за незаконное пересечение границы в 2021 году.

А пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что 18 марта состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.