Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

Министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг информацию о якобы окружении подразделений ВСУ в Курской области России. По его словам, на этом направлении украинские военные отошли на более выгодные позиции.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- генерал-лейтенант, основатель БФ "Закриємо небо України" Игорь Романенко;
- военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- политический психолог Вадим Васютинский;
- белорусский общественный и политический деятель Сергей Бульба;
- народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
- и.о. премьер-министра Грузии в 2007 г., первый министр внутренних дел 2003-2004 гг. и министр обороны Грузии 2004 г. Георгий Барамидзе;
- депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:
- Чего ожидать от диалога Трампа и Путина;
- Ситуация на Курщине: что будет с северокорейскими военными;
- В Грузии вынесли новый приговор Саакашвили.
Напомним, бывшего главу Одесской области Михеила Саакашвили в Грузии приговорили еще к 4,5 года заключения за незаконное пересечение границы в 2021 году.
А пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что 18 марта состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.