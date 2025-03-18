Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Міністр оборони України Рустем Умєров спростував інформацію про нібито оточення підрозділів ЗСУ у Курській області Росії. За його словами, на цьому напрямку українські військові відійшли на вигідніші позиції.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

військовий оглядач, журналіст Василь Пехньо;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

політичний психолог Вадим Васютинський;

білоруський громадський та політичний діяч Сергій Бульба;

народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

в.о. прем'єр-міністра Грузії у 2007 р., перший міністр внутрішніх справ 2003-2004 рр. та міністр оборони Грузії 2004 р. Георгій Барамідзе;

депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

Чого очікувати від діалогу Трампа і Путіна;

Ситуація на Курщині: що буде з північнокорейськими військовими;

У Грузії винесли новий вирок Саакашвілі.

Нагадаємо, колишнього очільника Одеської області Міхеіла Саакашвілі в Грузії засудили ще до 4,5 років ув'язнення за незаконний перетин кордону у 2021 році.

А прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що 18 березня відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.