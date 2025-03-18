Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Міністр оборони України Рустем Умєров спростував інформацію про нібито оточення підрозділів ЗСУ у Курській області Росії. За його словами, на цьому напрямку українські військові відійшли на вигідніші позиції.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
- військовий оглядач, журналіст Василь Пехньо;
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
- політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- політичний психолог Вадим Васютинський;
- білоруський громадський та політичний діяч Сергій Бульба;
- народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
- в.о. прем'єр-міністра Грузії у 2007 р., перший міністр внутрішніх справ 2003-2004 рр. та міністр оборони Грузії 2004 р. Георгій Барамідзе;
- депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- Чого очікувати від діалогу Трампа і Путіна;
- Ситуація на Курщині: що буде з північнокорейськими військовими;
- У Грузії винесли новий вирок Саакашвілі.
Нагадаємо, колишнього очільника Одеської області Міхеіла Саакашвілі в Грузії засудили ще до 4,5 років ув'язнення за незаконний перетин кордону у 2021 році.
А прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що 18 березня відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.