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Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025 р. 08:00

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08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
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20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

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17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

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13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

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07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

16 березня 2025
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13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

14 березня 2025
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18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

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17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
Text

21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Text

13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

16 березня 2025
Text

13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

14 березня 2025
Text

18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

Text

17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

Міністр оборони України Рустем Умєров спростував інформацію про нібито оточення підрозділів ЗСУ у Курській області Росії. За його словами, на цьому напрямку українські військові відійшли на вигідніші позиції.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • військовий оглядач, журналіст Василь Пехньо;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • політичний психолог Вадим Васютинський;
  • білоруський громадський та політичний діяч Сергій Бульба;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • в.о. прем'єр-міністра Грузії у 2007 р., перший міністр внутрішніх справ 2003-2004 рр. та міністр оборони Грузії 2004 р. Георгій Барамідзе;
  • депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • Чого очікувати від діалогу Трампа і Путіна;
  • Ситуація на Курщині: що буде з північнокорейськими військовими; 
  • У Грузії винесли новий вирок Саакашвілі.

Нагадаємо, колишнього очільника Одеської області Міхеіла Саакашвілі в Грузії засудили ще до 4,5 років ув'язнення за незаконний перетин кордону у 2021 році.

А прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що 18 березня відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.

 

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09:18 У Києві пролунали вибухи — працює ППО

09:08 Росіяни знову крадуть зерно з двох областей України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:07 У Харківському ТЦК відреагували на ДТП за участі велосипедиста

08:50 Тарифи на природний газ в Україні — як і коли можуть підвищити

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Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

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17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

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17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE