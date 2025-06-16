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Разговор Трампа с Путиным и атаки на Израиль — эфир Ранок.LIVE

Разговор Трампа с Путиным и атаки на Израиль — эфир Ранок.LIVE

16 июня 2025 г. 8:00

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В результате ударов Израиля по Ирану было попадание в нефтехранилище и топливный резервуар возле Тегерана. Зато Иран ударил по жилым домам в израильских городах, есть пострадавшие и разрушения.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • израильский политолог Михаил Пеливерт;
  • социолог, эксперт по коммуникациям Международного Центра противодействия российской агрессии Дмитрий Громаков;
  • заместитель начальника Бахмутской городской военной администрации Бахмутского района Донецкой области Александр Марченко;
  • народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;
  • член Комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;
  • директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
  • кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института, журналист-международник Егор Брайлян;
  • полковник, спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины Олег Домбровский;
  • депутат Харьковского районного совета Мария Зайцева.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Война на Ближнем Востоке: требования Израиля и Ирана, пострадавшие и повреждения инфраструктуры;
  • Разговор Трампа и Путина;
  • Что сейчас происходит в Бахмуте и что с местными, которые остались в оккупации;
  • Российская массированная атака по Кременчугу, есть попадания по объектам энергоинфраструктуры;
  • Зеленский: Россия планирует удары по энергосистеме Украины, пока мир смотрит за Ближним Востоком;
  • США просили Украину не наносить удары по российской энергетике, вместо этого РФ продолжает атаковать.

Ранее Reuters писало, что президент США Дональд Трамп "наложил вето" на план Израиля по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Также ряд СМИ сообщали, что армия обороны Израиля завершила "широкую" волну авиаударов для уничтожения мощностей по производству оружия.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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