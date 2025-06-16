Розмова Трампа з Путіним й атаки на Ізраїль — ефір Ранок.LIVE

Внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану було влучання у нафтосховище та паливний резервуар біля Тегерану. Натомість Іран вдарив по житлових будинках в ізраїльських містах, є постраждалі та руйнування.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

ізраїльський політолог Міхаіл Пеліверт;

соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного Центру протидії російській агресії Дмитро Громаков;

заступник начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області Олександр Марченко;

народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;

член Комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;

директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;

кандидат історичних наук, доцент Київського авіаційного інституту, журналіст-міжнародник Єгор Брайлян;

полковник, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України Олег Домбровський;

депутатка Харківської районної ради Марія Зайцева.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Війна на Близькому Сході: вимоги Ізраїлю та Ірану, постраждалі та пошкодження інфраструктури;

Розмова Трампа і Путіна;

Що зараз відбувається у Бахмуті та що з місцевими, які залишилися в окупації;

Російська масована атака по Кременчуку, є влучання по об'єктах енергоінфраструктури;

Зеленський: Росія планує удари по енергосистемі України, поки світ дивиться за Близьким Сходом;

США просили Україну не завдавати ударів по російській енергетиці, натомість РФ продовжує атакувати.

Раніше Reuters писало, що президент США Дональд Трамп "наклав вето" на план Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Також низка ЗМІ повідомляли, що армія оборони Ізраїлю завершила "широку" хвилю авіаударів задля знищення потужностей з виробництва зброї.