Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

В среду, 13 августа, Президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с европейскими лидерами и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее европейские лидеры настаивали на разговоре с Трампом перед его встречей с Путиным.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечер.LIVE в среду, 13 августа.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

израильский журналист Сергей Ауслендер;

народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;

депутат Киевского городского совета, "Голос", военнослужащий ВСУ, (комиссия КГС по вопросам образования и науки, молодежи и спорта) Вадим Васильчук;

член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник Дмитрий Калько;

эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008 годы) Виктор Глеба;

и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко;

начальник Службы содержания водных объектов КП "Плесо" Андрей Логвиненко.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Можно ли ожидать прекращения боевых действий в ближайшее время?

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами;

Украине нужны гарантии безопасности, Трамп это поддерживает, — Зеленский;

Все что касается Украины, должно обсуждаться с Украиной, — Зеленский;

Мы должны готовить трехсторонний формат разговора, — Зеленский;

Должно быть прекращение огня. Это номер один, — Зеленский;

Россия не может иметь права вето относительно перспективы Украины в ЕС и НАТО;

Мирные переговоры следует сочетать с давлением. Санкции должны быть, —Зеленский;

Также Зеленский отметил необходимость гарантий безопасности для Украины.

Напомним, что Трамп сделал важное заявление накануне разговора с европейскими лидерами.

Ранее в Белом доме снизили ожидания, признав, что конкретных договоренностей может и не быть во время встречи Трампа и Путина на Аляске.