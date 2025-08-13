Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE arrow
Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

13 августа 2025 г. 18:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Text

Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

Text

Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

Text

Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

12 августа 2025
Text

Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Text

Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2025
Text

США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне — прямой эфир

Text

19:00 Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Text

18:01 Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

Text

13:00 Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

Text

08:00 Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

В среду, 13 августа, Президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с европейскими лидерами и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее европейские лидеры настаивали на разговоре с Трампом перед его встречей с Путиным.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечер.LIVE в среду, 13 августа.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • израильский журналист Сергей Ауслендер;
  • народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • депутат Киевского городского совета, "Голос", военнослужащий ВСУ, (комиссия КГС по вопросам образования и науки, молодежи и спорта) Вадим Васильчук;
  • член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник Дмитрий Калько;
  • эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008 годы) Виктор Глеба;
  • и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко;
  • начальник Службы содержания водных объектов КП "Плесо" Андрей Логвиненко.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Можно ли ожидать прекращения боевых действий в ближайшее время?
  • Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами;
  • Украине нужны гарантии безопасности, Трамп это поддерживает, — Зеленский;
  • Все что касается Украины, должно обсуждаться с Украиной, — Зеленский;
  • Мы должны готовить трехсторонний формат разговора, — Зеленский;
  • Должно быть прекращение огня. Это номер один, — Зеленский;
  • Россия не может иметь права вето относительно перспективы Украины в ЕС и НАТО;
  • Мирные переговоры следует сочетать с давлением. Санкции должны быть, —Зеленский;
  • Также Зеленский отметил необходимость гарантий безопасности для Украины.

Напомним, что Трамп сделал важное заявление накануне разговора с европейскими лидерами.

Ранее в Белом доме снизили ожидания, признав, что конкретных договоренностей может и не быть во время встречи Трампа и Путина на Аляске.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:10 Необычные номиналы доллара — какие купюры украинцы не обменяют

19:05 Руководителю аппарата КГГА объявлено о подозрении

19:05 В порту Одессы отремонтируют причал — сколько потратят

Text

19:00 Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

18:51 Стало известно, когда могут встретиться Зеленский, Трамп и Путин

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:46 Шовковского готовятся уволить из Динамо — кто вместо него

18:30 Языковой скандал на Одесчине — официант говорил на русском

18:15 Деньги на погребение — какую сумму выплачивает государство в 2025

18:05 Компенсация за неиспользованный отпуск в ВСУ — когда выплачивают

Text

18:01 Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

19:10 Необычные номиналы доллара — какие купюры украинцы не обменяют

19:05 Руководителю аппарата КГГА объявлено о подозрении

19:05 В порту Одессы отремонтируют причал — сколько потратят

18:51 Стало известно, когда могут встретиться Зеленский, Трамп и Путин

18:46 Шовковского готовятся уволить из Динамо — кто вместо него

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:30 Языковой скандал на Одесчине — официант говорил на русском

18:15 Деньги на погребение — какую сумму выплачивает государство в 2025

18:05 Компенсация за неиспользованный отпуск в ВСУ — когда выплачивают

18:00 Европа и США укрепили позицию по Украине, — фон дер Ляйен

17:55 Юг Одесчины может остаться без воды — пути выхода

06:33 Экстремальный отдых в Затоке на Одесчине — стоимость в августе

12 августа

22:33 Овощи, рыба и мясо — как изменились цены на Привозе в августе

19:42 Минная опасность — одесситы о трагедиях на море во время войны

11 августа

21:33 Трое взорвались на пляжах Одесчины — чувствуют ли люди опасность

8 августа

21:33 Памятники архитектуры в Одессе — какое их состояние сегодня

18:43 Что будет с ценами на продукты — импорт это спасение или нет

06:27 Введет ли Трамп новые санкции против России — что думают одесситы

7 августа

22:33 Что будет с курсом доллара в ближайшее время — прогноз экономиста

18:43 Стоимость жилья в Одессе — как изменились цены и какой спрос

06:33 Новые правила игры с криптовалютой в Украине — что изменится

Text

19:00 Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Text

18:01 Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

Text

13:00 Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

Text

08:00 Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

13 августа 2025 г. 19:00
Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

13 августа 2025 г. 17:03
Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

13 августа 2025 г. 13:00
Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2025 г. 8:00
Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

12 августа 2025 г. 17:52
Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

12 августа 2025 г. 13:17
Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

12 августа 2025 г. 8:00
США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

11 августа 2025 г. 18:06

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации