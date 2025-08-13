Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

В среду, 13 августа, Президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с европейскими лидерами и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее европейские лидеры настаивали на разговоре с Трампом перед его встречей с Путиным.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечер.LIVE в среду, 13 августа.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- израильский журналист Сергей Ауслендер;
- народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
- депутат Киевского городского совета, "Голос", военнослужащий ВСУ, (комиссия КГС по вопросам образования и науки, молодежи и спорта) Вадим Васильчук;
- член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник Дмитрий Калько;
- эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008 годы) Виктор Глеба;
- и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко;
- начальник Службы содержания водных объектов КП "Плесо" Андрей Логвиненко.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Можно ли ожидать прекращения боевых действий в ближайшее время?
- Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами;
- Украине нужны гарантии безопасности, Трамп это поддерживает, — Зеленский;
- Все что касается Украины, должно обсуждаться с Украиной, — Зеленский;
- Мы должны готовить трехсторонний формат разговора, — Зеленский;
- Должно быть прекращение огня. Это номер один, — Зеленский;
- Россия не может иметь права вето относительно перспективы Украины в ЕС и НАТО;
- Мирные переговоры следует сочетать с давлением. Санкции должны быть, —Зеленский;
- Также Зеленский отметил необходимость гарантий безопасности для Украины.
Напомним, что Трамп сделал важное заявление накануне разговора с европейскими лидерами.
Ранее в Белом доме снизили ожидания, признав, что конкретных договоренностей может и не быть во время встречи Трампа и Путина на Аляске.