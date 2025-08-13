Відео
Розмова Трампа із Зеленським та лідерами ЄС — ефір Вечір.LIVE
Розмова Трампа із Зеленським та лідерами ЄС — ефір Вечір.LIVE

Розмова Трампа із Зеленським та лідерами ЄС — ефір Вечір.LIVE

13 серпня 2025 р. 18:01

У середу, 13 серпня, Президент США Дональд Трамп провів відеоконференцію з європейськими лідерами та Президентом України Володимиром Зеленським. Раніше європейські лідери наполягали на розмові з Трампом перед його зустріччю з Путіним.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 13 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер;
  • народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • депутат Київської міської ради, "Голос", військовослужбовець ЗСУ, (комісія КМР з питань освіти і науки, молоді та спорту) Вадим Васильчук;
  • член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник  Дмитро Калько;
  • експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008 роки) Віктор Глеба;
  • в.о. Генерального директора Центру громадського здоровʼя  Олексій Даниленко;
  • начальник Служби утримання водних обʼєктів КП "Плесо" Андрій Логвіненко.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Чи можна очікувати на припинення бойових дій найближчим часом?;
  • Президент США Дональд Трамп проводить телефонну розмову з Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами;
  • Україні потрібні гарантії безпеки, Трамп це підтримує, — Зеленський;
  • Все що стосується України, має обговорюватися з Україною, — Зеленський;
  • Ми маємо готувати тристоронній формат розмови, — Зеленський;
  • Має бути припинення вогню. Це номер один, — Зеленський;
  • Росія не може мати права вето щодо перспективи України в ЄС та НАТО;
  • Мирні переговори слід поєднувати з тиском. Санкції повинні бути, — Зеленський;
  • Також Зеленський наголосив на необхідності гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, що Трамп зробив важливу заяву напередодні розмови з європейськими лідерами.

Раніше у Білому домі знизили очікування, визнавши, що конкретних домовленостей може й не бути під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

