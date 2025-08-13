Розмова Трампа із Зеленським та лідерами ЄС — ефір Вечір.LIVE

У середу, 13 серпня, Президент США Дональд Трамп провів відеоконференцію з європейськими лідерами та Президентом України Володимиром Зеленським. Раніше європейські лідери наполягали на розмові з Трампом перед його зустріччю з Путіним.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 13 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер;

народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

депутат Київської міської ради, "Голос", військовослужбовець ЗСУ, (комісія КМР з питань освіти і науки, молоді та спорту) Вадим Васильчук;

член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник Дмитро Калько;

експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008 роки) Віктор Глеба;

в.о. Генерального директора Центру громадського здоровʼя Олексій Даниленко;

начальник Служби утримання водних обʼєктів КП "Плесо" Андрій Логвіненко.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Чи можна очікувати на припинення бойових дій найближчим часом?;

Президент США Дональд Трамп проводить телефонну розмову з Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами;

Україні потрібні гарантії безпеки, Трамп це підтримує, — Зеленський;

Все що стосується України, має обговорюватися з Україною, — Зеленський;

Ми маємо готувати тристоронній формат розмови, — Зеленський;

Має бути припинення вогню. Це номер один, — Зеленський;

Росія не може мати права вето щодо перспективи України в ЄС та НАТО;

Мирні переговори слід поєднувати з тиском. Санкції повинні бути, — Зеленський;

Також Зеленський наголосив на необхідності гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, що Трамп зробив важливу заяву напередодні розмови з європейськими лідерами.

Раніше у Білому домі знизили очікування, визнавши, що конкретних домовленостей може й не бути під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.