Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Российский оппозиционер и бизнесмен Евгений Чичваркин выразил мнение, что нефть по 40 долларов и ниже может остановить диктатора Владимира Путина. Таким образом, государство-агрессор потеряет необходимые для ведения войны против Украины финансы.

Такое мнение Чичваркин высказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 4 ноября.

Падение цены на нефть остановит Путина

Чичваркин отметил, что продолжительное снижение цен на нефть может лишить Россию финансов для ведения войны до конца следующего года.

"Если США, Саудовская Аравия или обе страны вместе решат пойти на такой шаг, это быстро и эффективно поставит Путина в затруднительное положение", — считает оппозиционер.

При этом Чичваркин отметил, что такой шаг крайне выгоден самим Штатам и Саудовской Аравии. По его словам, они "отрежут себе одну ногу", чтобы остановить Путина.

Ранее мы сообщали, что российский диктатор Путин не заинтересован в том, чтобы прекратить огонь путём переговоров. Он привержен достижению своей цели — уничтожить украинскую государственность.

Напомним, российские удары по портам Одесщины направлены не только на устрашение украинцев, но и на глобальную продовольственную безопасность мира.