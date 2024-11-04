Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

Російський опозиціонер і бізнесмен Євгеній Чичваркін висловив думку, що нафта по 40 доларів і нижче може зупинити диктатора Володимира Путіна. Таким чином держава-агресор втратить необхідні для ведення війни проти України фінанси.

Таку думку Чичваркін висловив в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 4 листопада.

Падіння ціни на нафту зупинить Путіна

Чичваркін зазначив, що тривале зниження цін на нафту може позбавити Росію фінансів для ведення війни до кінця наступного року.

"Якщо США, Саудівська Аравія або обидві країни разом вирішать піти на такий крок, це швидко та ефективно поставить Путіна в скрутне становище", — вважає опозиціонер.

При цьому Чичваркін зазначив, що такий крок вкрай не вигідний самим Штатам та Саудівській Аравії. За його словами, вони "відріжуть собі одну ногу", щоб зупинити Путіна.

Раніше ми повідомляли, що російський диктатор Путін не зацікавлений в тому, щоб припинити вогонь шляхом переговорів. Він відданий досягненню своєї мети — знищити українську державність.

Нагадаємо, російські удари по портах Одещини спрямовані не лише на залякування українців, а й на глобальну продовольчу безпеку світу.