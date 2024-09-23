Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Россия будет отвечать за преступления, совершенные в Украине, а боевые действия скоро могут закончиться. Население Российской Федерации ощутит падение уровня жизни.

Об этом в понедельник, 23 сентября, в эфире Вечір.LIVE заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Война скоро закончится

Гудков предположил, что уже через один, два года максимум, война закончится. По его словам, Россия будет отвечать за совершенные преступления в Украине.

Оппозиционер подчеркнул, что все российские военные преступники будут наказаны, а уровень жизни в России резко упадет.

"Россию ждет серьезный кризис, который станет для страны большим испытанием, чем для немцев в послевоенный период", — сказал Гудков.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно этой осенью решается, что будет дальше в войне. Он подчеркнул, что вместе с партнерами страна может усилить позиции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность окончания войны зависит от увеличения поставок оружия для украинских военных. По его словам, тогда российский диктатор Владимир Путин поймет, что ему не удастся получить желаемое силой.