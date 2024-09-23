Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Росія відповідатиме за злочини, вчинені в Україні, а бойові дії скоро можуть закінчитися. Населення Російської Федерації відчує падіння рівня життя.

Про це у понеділок, 23 вересня, в етері Вечір.LIVE заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Війна скоро закінчиться

Гудков припустив, що вже через один, два роки максимум, війна закінчиться. За його словами, Росія буде відповідати за скоєні злочини в Україні.

Опозиціонер підкреслив, що всі російські військові злочинці будуть покарані, а рівень життя в Росії різко впаде

"На Росію чекає серйозна криза, яка стане для країни більшим випробуванням, ніж для німців у післявоєнний період", — сказав Гудков.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що саме цієї осені вирішується, що буде далі в війні. Він наголосив, що разом із партнерами країна може посилити позиції.

А Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що імовірність закінчення війни залежить від збільшення постачання зброї для українських військових. За його словами, так російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що йому не вдасться отримати бажане силою.