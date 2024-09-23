Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні arrow
Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

23 вересня 2024 р. 23:07

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Text

19:29 Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Text

19:29 Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Росія відповідатиме за злочини, вчинені в Україні, а бойові дії скоро можуть закінчитися. Населення Російської Федерації відчує падіння рівня життя.

Про це у понеділок, 23 вересня, в етері Вечір.LIVE заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Війна скоро закінчиться

Гудков припустив, що вже через один, два роки максимум, війна закінчиться. За його словами, Росія буде відповідати за скоєні злочини в Україні.

Опозиціонер підкреслив, що всі російські військові злочинці будуть покарані, а рівень життя в Росії різко впаде

"На Росію чекає серйозна криза, яка стане для країни більшим випробуванням, ніж для німців у післявоєнний період", — сказав Гудков.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що саме цієї осені вирішується, що буде далі в війні. Він наголосив, що разом із партнерами країна може посилити позиції.

А Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що імовірність закінчення війни залежить від збільшення постачання зброї для українських військових. За його словами, так російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що йому не вдасться отримати бажане силою.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

00:10 Росіяни завдали удару по Запоріжжю — є загиблий і поранені

00:06 Зійтись десь посередині — президент Чехії про переговори Києва та Москви

23 вересня 2024

23:58 Зеленський зустрівся з прем'єром Японії — про що говорили

23:53 На Рівненщині жінка повідомляла про місця видачі повісток — що вирішив суд

23:52 Не з'явився до ТЦК — увесь список поважних причин

23:47 В Міноборони пояснили, як ШІ допомагає виявляти ворожі цілі

23:40 Зеленський виступив на Саміті майбутнього — головні заяви

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:35 Президент Ірану висловив готовність до переговорів щодо війни в Україні

Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

22:48 На Львівщині чоловік проігнорував повістку, бо зламалося авто — що вирішив суд

Термінова новина

00:10 Росіяни завдали удару по Запоріжжю — є загиблий і поранені

00:06 Зійтись десь посередині — президент Чехії про переговори Києва та Москви

23 вересня 2024

23:58 Зеленський зустрівся з прем'єром Японії — про що говорили

23:53 На Рівненщині жінка повідомляла про місця видачі повісток — що вирішив суд

23:52 Не з'явився до ТЦК — увесь список поважних причин

23:47 В Міноборони пояснили, як ШІ допомагає виявляти ворожі цілі

23:40 Зеленський виступив на Саміті майбутнього — головні заяви

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:35 Президент Ірану висловив готовність до переговорів щодо війни в Україні

22:48 На Львівщині чоловік проігнорував повістку, бо зламалося авто — що вирішив суд

22:20 На відновлення енергетики України за два роки зібрали величезну суму, — Блінкен

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Text

19:29 Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE