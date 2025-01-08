Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали политолог Олег Саакян, депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, народный депутат Владимир Крейденко, боевой медик 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Владимир Филиппов и младший сержант 112-й бригады территориальной обороны Екатерина Поп. В частности, они обсудят российский обстрел Запорожья 8 января.

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Эфир Вечір.LIVE

Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате атаки погибли 13 человек. Также оккупанты ранили 30 гражданских. Сейчас продолжается ликвидация последствий.

Гости эфира прокомментируют возможные выборы в Украине и визит главы МИД Финляндии.

Они также отреагируют, что накануне "Рамштайн" в Киев прибыла делегация США.

Напомним, в Запорожской ОВА опубликовали видео последствий ударов по городу. На нем можно увидеть автомобили в огне и поврежденный трамвай.

Також глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что в Украине в последнее время все чаще обсуждают вопрос проведения выборов, однако они могут состояться только после завершения военного положения.