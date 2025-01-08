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Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

8 января 2025 г. 17:50

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17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

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12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

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11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

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09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

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19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

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17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

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12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
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22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

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19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Гостями эфира Вечір.LIVE стали политолог Олег Саакян, депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, народный депутат Владимир Крейденко, боевой медик 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Владимир Филиппов и младший сержант 112-й бригады территориальной обороны Екатерина Поп. В частности, они обсудят российский обстрел Запорожья 8 января.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате атаки погибли 13 человек. Также оккупанты ранили 30 гражданских. Сейчас продолжается ликвидация последствий.

Гости эфира прокомментируют возможные выборы в Украине и визит главы МИД Финляндии. 

Они также отреагируют, что накануне "Рамштайн" в Киев прибыла делегация США.

Напомним, в Запорожской ОВА опубликовали видео последствий ударов по городу. На нем можно увидеть автомобили в огне и поврежденный трамвай.

Також глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что в Украине в последнее время все чаще обсуждают вопрос проведения выборов, однако они могут состояться только после завершения военного положения.

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Эксклюзив

18:03 Украину впервые посетила новая глава ОБСЕ, — основные заявления

18:01 Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья и показал последствия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:57 Строительство новой дороги Николаев-Одесса остановили — причина

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11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
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