Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали політолог Олег Саакян, депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, народний депутат Володимир Крейденко, бойовий медик 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Володимир Філіппов та молодший сержант 112-ї бригади територіальної оборони Катерина Поп. Зокрема, вони обговорять російський обстріл Запоріжжя 8 січня.

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Ефір Вечір.LIVE

Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло 13 осіб. Також окупанти поранили 30 цивільних. Наразі триває ліквідація наслідків.

Гості ефіру прокоментують можливі вибори в Україні та візит очільниці МЗС Фінляндії.

Вони також відреагують, що напередодні "Рамштайну" до Києва прибула делегація США.

Нагадаємо, в Запорізькій ОВА опублікували відео наслідків ударів по місту. На ньому можна побачити автомобілі у вогні та пошкоджений трамвай.

Також голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що в Україні останнім часом все частіше обговорюють питання проведення виборів, однак вони можуть відбутися лише після завершення воєнного стану.