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Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

08 січня 2025 р. 17:50

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17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

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12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

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11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

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09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

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08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

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21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

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19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

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17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

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19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали політолог Олег Саакян, депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, народний депутат Володимир Крейденко, бойовий медик 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Володимир Філіппов та молодший сержант 112-ї бригади територіальної оборони Катерина Поп. Зокрема, вони обговорять російський обстріл Запоріжжя 8 січня.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло 13 осіб. Також окупанти поранили 30 цивільних. Наразі триває ліквідація наслідків.

Гості ефіру прокоментують можливі вибори в Україні та візит очільниці МЗС Фінляндії. 

Вони також відреагують, що напередодні "Рамштайну" до Києва прибула делегація США.

Нагадаємо, в Запорізькій ОВА опублікували відео наслідків ударів по місту.  На ньому можна побачити автомобілі у вогні та пошкоджений трамвай.

Також голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що в Україні останнім часом все частіше обговорюють питання проведення виборів, однак вони можуть відбутися лише після завершення воєнного стану.

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18:26 В Армії+ спростили подання рапортів — що змінилося

18:23 Торгів не буде — Кіпер про долю одеських пам'ятників та вулиць

18:05 Китай прийняв рішення щодо доступу нафтових танкерів до портів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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