Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Посольства приостановили работу в Киеве из-за риска авиаударов и предупреждения ГУР о российском ИПСО об обстрелах. Готовность Путина обсуждать с Трампом заморозку войны и определение законопроекта о демобилизации военных. Главные темы эфира Вечір.LIVE 21 ноября.

Эти и другие темы будут обсуждаться в эфире Вечір.LIVE.

Главные темы эфира Вечір.LIVE 21 ноября

В эфире Вечір.LIVE ведущие и гости студии будут говорить о:

ГУР предупреждает о российском ИПСО об обстрелах;

посольства приостановили работу в Киеве из-за риска авиаударов;

готов ли Путин готов обсудить с Трампом заморозку войны и на каких условиях;

Верховная Рада приняла законопроект о демобилизации военных

Совет принял новые правила отсрочки от призыва — кого это касается;

Зеленский представил внутренний план.

Гости эфира:

Игорь Рейтерович, политолог;

Михаил Цымбалюк, первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Олег Дунда, народный депутат Украины, Слуга Народа;

Александр Кочетков, аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению;

Сергей Ауслендер, израильский журналист.

Напомним, посольство США в Киеве предупредило о возможном "серьезном воздушном нападении" на Украину 20 ноября — из-за этого учреждение закрыли. После этого Испания, Греция и Италия приняли решение закрыть 20 ноября свои посольства в Киеве. Причина – угроза массированной атаки на Украину.

Также Новинии.LIVE писали, что посольство Казахстана в Киеве обратилось к своим гражданам с советом уехать из Украины. Официальная причина — частые ракетные и артиллерийские обстрелы.