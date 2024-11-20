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Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

20 ноября 2024 г. 17:54

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18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

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17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

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13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

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13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

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13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

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13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

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13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

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08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
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22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

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21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

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18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

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13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

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08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
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22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

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21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Посольства приостановили работу в Киеве из-за риска авиаударов и предупреждения ГУР о российском ИПСО об обстрелах. Готовность Путина обсуждать с Трампом заморозку войны и определение законопроекта о демобилизации военных. Главные темы эфира Вечір.LIVE 21 ноября.

Эти и другие темы будут обсуждаться в эфире Вечір.LIVE.

Главные темы эфира Вечір.LIVE 21 ноября

В эфире Вечір.LIVE ведущие и гости студии будут говорить о:

  • ГУР предупреждает о российском ИПСО об обстрелах;
  • посольства приостановили работу в Киеве из-за риска авиаударов;
  • готов ли Путин готов обсудить с Трампом заморозку войны и на каких условиях;
  • Верховная Рада приняла законопроект о демобилизации военных
  • Совет принял новые правила отсрочки от призыва — кого это касается;
  • Зеленский представил внутренний план.

Гости эфира:

  • Игорь Рейтерович, политолог;
  • Михаил Цымбалюк, первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  • Олег Дунда, народный депутат Украины, Слуга Народа;
  • Александр Кочетков, аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению;
  • Сергей Ауслендер, израильский журналист.

Напомним, посольство США в Киеве предупредило о возможном "серьезном воздушном нападении" на Украину 20 ноября — из-за этого учреждение закрыли. После этого Испания, Греция и Италия приняли решение закрыть 20 ноября свои посольства в Киеве. Причина – угроза массированной атаки на Украину.

Также Новинии.LIVE писали, что посольство Казахстана в Киеве обратилось к своим гражданам с советом уехать из Украины. Официальная причина — частые ракетные и артиллерийские обстрелы.

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08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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