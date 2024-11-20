Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Посольства приостановили работу в Киеве из-за риска авиаударов и предупреждения ГУР о российском ИПСО об обстрелах. Готовность Путина обсуждать с Трампом заморозку войны и определение законопроекта о демобилизации военных. Главные темы эфира Вечір.LIVE 21 ноября.
Эти и другие темы будут обсуждаться в эфире Вечір.LIVE.
Главные темы эфира Вечір.LIVE 21 ноября
В эфире Вечір.LIVE ведущие и гости студии будут говорить о:
- ГУР предупреждает о российском ИПСО об обстрелах;
- посольства приостановили работу в Киеве из-за риска авиаударов;
- готов ли Путин готов обсудить с Трампом заморозку войны и на каких условиях;
- Верховная Рада приняла законопроект о демобилизации военных
- Совет принял новые правила отсрочки от призыва — кого это касается;
- Зеленский представил внутренний план.
Гости эфира:
- Игорь Рейтерович, политолог;
- Михаил Цымбалюк, первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
- Олег Дунда, народный депутат Украины, Слуга Народа;
- Александр Кочетков, аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению;
- Сергей Ауслендер, израильский журналист.
Напомним, посольство США в Киеве предупредило о возможном "серьезном воздушном нападении" на Украину 20 ноября — из-за этого учреждение закрыли. После этого Испания, Греция и Италия приняли решение закрыть 20 ноября свои посольства в Киеве. Причина – угроза массированной атаки на Украину.
Также Новинии.LIVE писали, что посольство Казахстана в Киеве обратилось к своим гражданам с советом уехать из Украины. Официальная причина — частые ракетные и артиллерийские обстрелы.