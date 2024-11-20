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Російське ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Російське ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

20 листопада 2024 р. 17:54

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18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

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17:54 Російське ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

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13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

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13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

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13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

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13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

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13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

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08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

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21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

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18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російське ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

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13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

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08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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Посольства призупинили роботу в Києві через ризик авіаударів та попередження ГУР про російське ІПСО щодо обстрілів. Готовність Путіна обговорювати з Трампом замороження війни та ухвала законопроєкту про демобілізацію військових. Головні теми ефіру Вечір.LIVE 21 листопада. 

Ці та інші теми обговорюватимуть в ефірі Вечір.LIVE

Головні теми ефіру 21 листопада

В ефірі Вечір.LIVE ведучі та гості студії говоритимуть про:

  • ГУР попереджає про російське ІПСО щодо обстрілів;
  • посольства призупинили роботу в Києві через ризик авіаударів;
  • чи готовий Путін готовий обговорити з Трампом замороження війни та на яких умовах;
  • Верховна Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію військових 
  • Рада ухвалила нові правила відстрочки від призову — кого це стосується;
  • Зеленський представив внутрішній план.

 Гості ефіру:

  • Ігор Рейтерович, політолог;
  • Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
  • Олег Дунда, народний депутат України, Слуга Народу;
  • Олександр Кочетков, аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння;
  • Сергій Ауслендер, ізраїльський журналіст.

Нагадаємо, посольство США у Києві попередило про можливий "серйозний повітряний напад" на Україну 20 листопада — через це установу закрили. Після цього Іспанія, Греція та Італія  також ухвалили рішення закрити 20 листопада свої посольства у Києві. Причина — загроза масованої атаки на Україну.

Також Новини.LIVE писали, що посольство Казахстану в Києві звернулося до своїх громадян із порадою виїхати з України. Офіційна причина — часті ракетні та артилерійські обстріли.

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