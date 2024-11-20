Російське ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Посольства призупинили роботу в Києві через ризик авіаударів та попередження ГУР про російське ІПСО щодо обстрілів. Готовність Путіна обговорювати з Трампом замороження війни та ухвала законопроєкту про демобілізацію військових. Головні теми ефіру Вечір.LIVE 21 листопада.

Ці та інші теми обговорюватимуть в ефірі Вечір.LIVE.

Головні теми ефіру 21 листопада

В ефірі Вечір.LIVE ведучі та гості студії говоритимуть про:

ГУР попереджає про російське ІПСО щодо обстрілів;

посольства призупинили роботу в Києві через ризик авіаударів;

чи готовий Путін готовий обговорити з Трампом замороження війни та на яких умовах;

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію військових

Рада ухвалила нові правила відстрочки від призову — кого це стосується;

Зеленський представив внутрішній план.

Гості ефіру:

Ігор Рейтерович, політолог;

Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Олег Дунда, народний депутат України, Слуга Народу;

Олександр Кочетков, аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння;

Сергій Ауслендер, ізраїльський журналіст.

Нагадаємо, посольство США у Києві попередило про можливий "серйозний повітряний напад" на Україну 20 листопада — через це установу закрили. Після цього Іспанія, Греція та Італія також ухвалили рішення закрити 20 листопада свої посольства у Києві. Причина — загроза масованої атаки на Україну.

Також Новини.LIVE писали, що посольство Казахстану в Києві звернулося до своїх громадян із порадою виїхати з України. Офіційна причина — часті ракетні та артилерійські обстріли.