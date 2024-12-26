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Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024 г. 8:00

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08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

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08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

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03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
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23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

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18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

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17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

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13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

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13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

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12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

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12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

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08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

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08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

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03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
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23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

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18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

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12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

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12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Гостями эфира Ранок.LIVE стали руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, полковник Олег Скрипкин, политолог Игорь Рейтерович, нардепы Михаил Цимбалюк, Богдан Кицак и Алексей Гончаренко. В частности, они обсудят массированный российский обстрел Украины 25 декабря.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира прокомментируют авиакатастрофу в Казахстане и обсудят, кто виноват. Кроме того, другой темой эфира является план побега за границу одесского бывшего военкома Борисова.

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, российские оккупанты 25 декабря осуществили массированный обстрел Украины. Враг запустил 184 цели, в частности различные типы ракет и ударные беспилотники.

Также руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, был сбит российским зенитно-ракетным комплексом.

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09:19 Отключения света в Одессе — графики на сегодня

09:03 Украинцы в США устроили благотворительный вертеп — видео

09:00 В Белгороде раздавались взрывы — повреждены авто и квартиры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:47 Трубин сыграл большую свадьбу в Португалии — фото

08:45 Льготный тариф на электроэнергию — кто получит право

08:42 "АТЕШ" разоблачил новые оборонные сооружения россиян в Крыму

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08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

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13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

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12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов