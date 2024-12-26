Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, полковник Олег Скрипкин, политолог Игорь Рейтерович, нардепы Михаил Цимбалюк, Богдан Кицак и Алексей Гончаренко. В частности, они обсудят массированный российский обстрел Украины 25 декабря.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира прокомментируют авиакатастрофу в Казахстане и обсудят, кто виноват. Кроме того, другой темой эфира является план побега за границу одесского бывшего военкома Борисова.

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, российские оккупанты 25 декабря осуществили массированный обстрел Украины. Враг запустил 184 цели, в частности различные типы ракет и ударные беспилотники.

Также руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, был сбит российским зенитно-ракетным комплексом.