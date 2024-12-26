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Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

26 грудня 2024 р. 08:00

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08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

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13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

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13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

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12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

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12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

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08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

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08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

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03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

25 грудня 2024
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23:48 Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

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18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

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13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

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12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

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12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, полковник Олег Скрипкін, політолог Ігор Рейтерович, нардепи Михайло Цимбалюк, Богдан Кицак та Олексій Гончаренко. Зокрема, вони обговорять масований російський обстріл України 25 грудня.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру прокоментують авіатрощу в Казахстані та обговорять, хто винен. Крім того, іншою темою ефіру є план втечі за кордон одеського колишнього військкома Борисова.

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, російські окупанти 25 грудня здійснили масований обстріл України. Ворог запустив 184 цілі, зокрема різні типи ракет та ударні безпілотники.

Також ЦПД Андрій Коваленко заявив, що літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що здійснював рейс із Баку до Грозного, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом

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08:38 Черги на кордоні України — чи доведеться водіям чекати зранку

08:34 Податківці попередили про штрафи у 17 тис. грн з 1 січня

08:33 На станції Либідська у Києві відновлювальні роботи завершені

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:25 Як заробити від 1 000 грн у новорічну ніч — вигідні варіанти

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08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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