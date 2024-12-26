Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, полковник Олег Скрипкін, політолог Ігор Рейтерович, нардепи Михайло Цимбалюк, Богдан Кицак та Олексій Гончаренко. Зокрема, вони обговорять масований російський обстріл України 25 грудня.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру прокоментують авіатрощу в Казахстані та обговорять, хто винен. Крім того, іншою темою ефіру є план втечі за кордон одеського колишнього військкома Борисова.

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, російські окупанти 25 грудня здійснили масований обстріл України. Ворог запустив 184 цілі, зокрема різні типи ракет та ударні безпілотники.

Також ЦПД Андрій Коваленко заявив, що літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що здійснював рейс із Баку до Грозного, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом.