Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

Доктор физико-математических наук, бывший сотрудник Института ядерных исследований НАН Людвиг Литвинский прокомментировал российскую атаку на Чернобыльскую атомную электростанцию в пятницу, 14 февраля. По его словам, в здравом уме человек бы это никогда не сделал.

Об этом Людвиг Литвинский сказал в эфире Ранок.LIVE.

Атака России на ЧАЭС

Известно, что дрон российских оккупантов попал в укрытие радиации разрушенного четвертого энергоблока электростанции.

"Объект укрытия был построен еще в 1986 году, то есть в прошлом веке, а этот новый безопасный контайнмент он был построен вокруг старого объекта укрытия именно для того, чтобы сохранить окружающую среду в случае разрушения первичного объекта", — отметил Литвинский.

По его словам, новый безопасный контайнмент не рассчитан на атаку дронами, однако разрушения того, что находится внутри, не произошло.

Напомним, ударный дрон России с фугасной боевой частью попал в Чернобыльскую АЭС. К счастью, радиационный фон не повышался.

Также украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что оккупанты намеренно атаковали АЭС в Чернобыле во время Мюнхенской конференции по безопасности.