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Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

14 лютого 2025 р. 13:17

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11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Text

13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
Text

21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

Text

17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

Text

13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

Text

13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

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11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

Доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАН Людвиг Литвинський прокоментував російську атаку на Чорнобильську атомну електростанцію у пʼятницю, 14 лютого. За його словами, при здоровому глузді людина б це ніколи не зробила.

Про це Людвиг Литвинський сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Атака Росії на ЧАЕС

Відомо, що дрон російських окупантів влучив в укриття радіації зруйнованого четвертого енергоблока електростанції.

"Обʼєкт укриття був споруджений ще у 1986 році, тобто в минулому столітті, а цей новий безпечний контайнмент він був побудований навколо старого обʼєкту укриття саме для того, щоб зберегти довкілля у разі руйнації первинного обʼєкта", — зазначив Литвинський.

За його словами, новий безпечний контайнмент не розрахований на атаку дронами, однак руйнації того, що знаходиться всередині, не відбулося.

Нагадаємо, ударний дрон Росії із фугасною бойовою частиною влучив у Чорнобильську АЕС. На щастя, радіаційний фон не підвищувався.

Також український лідер Володимир Зеленський заявив, що окупанти навмисно атакували АЕС в Чорнобилі під час Мюнхенської безпекової конференції.

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13:53 На Харківщини чоловік палив авто ЗСУ — як його покарав суд

13:44 Три причини, чому Реал пройде Манчестер Сіті

13:42 США не виключають вступ України в НАТО — заява чиновника

13:40 Умєров зустрівся з Генсеком НАТО — про що говорили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:38 Зеленський прокоментував статус окупованих територій

13:31 "Дія" запустила новий документ — сертифікат неодруженого

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Text

13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
Text

21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

Text

17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

Text

13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

Text

13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони