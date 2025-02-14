Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАН Людвиг Литвинський прокоментував російську атаку на Чорнобильську атомну електростанцію у пʼятницю, 14 лютого. За його словами, при здоровому глузді людина б це ніколи не зробила.

Про це Людвиг Литвинський сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Атака Росії на ЧАЕС

Відомо, що дрон російських окупантів влучив в укриття радіації зруйнованого четвертого енергоблока електростанції.

"Обʼєкт укриття був споруджений ще у 1986 році, тобто в минулому столітті, а цей новий безпечний контайнмент він був побудований навколо старого обʼєкту укриття саме для того, щоб зберегти довкілля у разі руйнації первинного обʼєкта", — зазначив Литвинський.

За його словами, новий безпечний контайнмент не розрахований на атаку дронами, однак руйнації того, що знаходиться всередині, не відбулося.

Нагадаємо, ударний дрон Росії із фугасною бойовою частиною влучив у Чорнобильську АЕС. На щастя, радіаційний фон не підвищувався.

Також український лідер Володимир Зеленський заявив, що окупанти навмисно атакували АЕС в Чорнобилі під час Мюнхенської безпекової конференції.