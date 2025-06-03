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Россия не готова к перемирию и усилила штурмы — эфир Ранок.LIVE

Россия не готова к перемирию и усилила штурмы — эфир Ранок.LIVE

3 июня 2025 г. 8:00

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Переговоры Украины и России в Стамбуле — прямая трансляция

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Новые переговоры в Стамбуле — эфир День.LIVE

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08:00 Россия не готова к перемирию и усилила штурмы — эфир Ранок.LIVE

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18:05 Умеров раскрыл итоги переговоров в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

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14:45 Совместное заявление Зеленского и Рютте по войне — трансляция

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13:31 Переговоры Украины и России в Стамбуле — прямая трансляция

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13:10 Новые переговоры в Стамбуле — эфир День.LIVE

Россия не согласилась на прекращение огня и готова согласиться на него разве что на несколько дней. На это отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который раскритиковал россиян за такое предложение. Зато Кремль до сих пор не отказывается от своих амбициозных требований, а именно вывода войск Украины с территорий, на которые претендует — Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 3 июня

В эфире Ранок.LIVE ведущие обсудят ряд важных тем. В частности, в фокусе разговора будут темпы наступления российских войск. Известно, что Россия хочет захватить полностью Сумскую область и уже приближается к Днепропетровщине.

Между тем стало известно, что в результате успешной операции СБУ "Паутина" дронами было поражено 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160, однако, некоторые эксперты считают, что это не уменьшит количество обстрелов со стороны России.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Виталий Маркив, офицер управления батальона Форпост бригады "Буревій", старший лейтенант;
  • Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ;
  • Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги;
  • София Федина, народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
  • Владимир Омелян, экс-военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.)
  • Руслан Черный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;
  • Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS;
  • Татьяна Козаченко, адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции (2014-2016 гг.);
  • Адриан Прокип, руководитель программы "Энергетика" Украинского Института Будущего.

Напомним, Россия передала свой вариант "меморандума о перемирии", где требования к Украине остались неизменными.

Тем временем в Белом доме США прокомментировали операцию "Паутина" от СБУ.

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08:11 В Чернигове пожары после атаки РФ — в ГСЧС показали последствия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Деньги от Агентства ООН — где доступны выплаты в 10,8 тыс. грн

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