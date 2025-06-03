Росія не готова до перемир'я і посилила штурми — ефір Ранок.LIVE

Росія не погодилась на припинення вогню і готова погодитися на нього хіба на кілька днів. На це відреагував Президент України Володимир Зеленський, який розкритикував росіян за таку пропозицію. Натомість Кремль досі не відмовляється від своїх амбітних вимог, а саме виведення військ України з територій, на які претендує — Запорізька, Донецька, Луганська та Херсонська області.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 3 червня

В ефірі Ранок.LIVE ведучі обговорять низку важливих тем. Зокрема, в фокусі розмови будуть темпи наступу російських військ. Відомо, що Росія хоче захопити повністю Сумську область та вже наближається до Дніпропетровщини.

Тим часом стало відомо, що внаслідок успішної операції СБУ "Павутина" дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, проте, деякі експерти вважають, що це не зменшить кількість обстрілів з боку Росії.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Віталій Марків, офіцер управління батальйону Форпост бригади "Буревій", старший лейтенант;

Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ;

Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги;

Софія Федина, народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики;

Володимир Омелян, ексвійськовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.)

Руслан Чорний, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи;

Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS;

Тетяна Козаченко, адвокатка, громадська діячка, керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиціі (2014-2016 рр.);

Адріан Прокіп, керівник програми "Енергетика" Українського Інституту Майбутнього.

Нагадаємо, Росія передала свій варіант "меморандуму про перемир'я", де вимоги до України залишилися незмінними.

Тим часом в Білому домі США прокоментували операцію "Павутина" від СБУ.