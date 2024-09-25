Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о планах России атаковать три украинских АЭС уже этой осенью. Узнаем о новых заявлениях Китая об окончании войны в Украине.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE также поговорим и о призыве МАГАТЭ касаемо немедленной деоккупации Запорожской АЭС и возвращении станции под контроль Украины.

Не оставим без внимания встречу Президента Украины Владимира Зеленского с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат Украины 8-го созыва, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая

председатель подкомитета по энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб

президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев

доктор экономических наук, профессор КНУ, председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач

политтехнолог, партнер компании "SIC Group Ukrainе" Екатерина Одарченко

Напомним, 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что Россия хочет атаковать три украинских атомных электростанции.

Также в Нью-Йорке Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили о приближении Украины к Альянсу и выделении 40 млрд евро на следующий год.