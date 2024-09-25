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Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

25 сентября 2024 г. 17:50

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17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

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17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

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16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

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13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

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13:01Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

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12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

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12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

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10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

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Эксклюзив

09:49Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

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08:00 Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

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17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

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12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

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09:49 Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

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08:00 Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о планах России атаковать три украинских АЭС уже этой осенью. Узнаем о новых заявлениях Китая об окончании войны в Украине.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE также поговорим и о призыве МАГАТЭ касаемо немедленной деоккупации Запорожской АЭС и возвращении станции под контроль Украины.

Не оставим без внимания встречу Президента Украины Владимира Зеленского с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины 8-го созыва, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая
  • председатель подкомитета по энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб
  • президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев
  • доктор экономических наук, профессор КНУ, председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач
  • политтехнолог, партнер компании "SIC Group Ukrainе" Екатерина Одарченко

Напомним, 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что Россия хочет атаковать три украинских атомных электростанции.

Также в Нью-Йорке Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили о приближении Украины к Альянсу и выделении 40 млрд евро на следующий год.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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