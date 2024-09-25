Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про плани Росії атакувати три українські АЕС вже цієї осені. Дізнаємося про нові заяви Китаю щодо закінчення війни в Україні.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо і про заклик МАГАТЕ щодо негайної деокупації Запорізької АЕС і повернення станції під контроль України.

Не залишимо без уваги зустріч Президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Нью-Йорку.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народна депутатка України 8-го скликання, секретарка Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв

доктор економічних наук, професор КНУ, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач

політтехнолог, партнер компанії "SIC Group Ukrainе" Катерина Одарченко

Нагадаємо, 24 вересня Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН. Він заявив, що Росія хоче атакувати три українські атомні електростанції.

Також у Нью-Йорку Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Говорили про наближення України до Альянсу та виділення 40 млрд євро на наступний рік.