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Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

25 вересня 2024 р. 17:50

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17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

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17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

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16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

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13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

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13:01Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

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12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

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12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

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10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

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09:49Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

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08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

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17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

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Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

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09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

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08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про плани Росії атакувати три українські АЕС  вже цієї осені. Дізнаємося про нові заяви Китаю щодо закінчення війни в Україні.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо і про заклик МАГАТЕ  щодо негайної деокупації Запорізької АЕС і повернення станції під контроль України.

Не залишимо без уваги зустріч Президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Нью-Йорку.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народна депутатка України 8-го скликання, секретарка Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія  Войціцька
  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв
  • доктор економічних наук, професор КНУ, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач
  • політтехнолог, партнер компанії "SIC Group Ukrainе" Катерина Одарченко

Нагадаємо, 24 вересня Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН. Він заявив, що Росія хоче атакувати три українські атомні електростанції

Також у Нью-Йорку Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Говорили про наближення України до Альянсу та виділення 40 млрд євро на наступний рік. 

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17:52 Капітану заарештованого на Одещині судна оголосили підозру — деталі

17:34 Укргідрометцентр жахає нічним холодом та грозами — прогноз погоди на завтра

17:24 Легендарний В'єрі дав оцінку Довбику в Ромі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:20 У ГУР повідомили, скільки окупантів потрапили в полон на заводі у Вовчанську

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